Erstmals Testpflicht für Altenheimbesucher – Corona-Lage in Thüringen weiter angespannt

Die ersten beiden Landkreise in Thüringen haben eine Corona-Testpflicht für die Besucher von Alten- und Pflegeheimen eingeführt.

Sie gilt seit Sonntag im Unstrut-Hainich-Kreis und im Eichsfeld, die beide hohe Infektionszahlen haben. Entsprechende Verordnungen wurden von den Landräten erlassen - vor einer landesweiten Regelung, die Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) für den 10. Januar in Aussicht gestellt hat. Auch am ersten Januar-Wochenende blieb die Infektionslage im Freistaat angespannt.

Höchster Inzidenzwert in Thüringen

Thüringen verzeichnete am Sonntag nach Zahlen des Robert Koch-Instituts hinter Sachsen erneut den höchsten Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 249.

Am Montag sollen nun auch telefonisch Termine für Corona-Schutzimpfungen vergeben werden. Nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsministeriums erhält Thüringen wöchentlich 19.500 Impfdosen. Weil jeder zweimal geimpft werden müsse, könnten damit pro Woche knapp 10.000 Menschen gegen das Virus immunisiert werden.

Schnelltest un Maskenpflicht in Heimen

Gemäß den neuen Verordnungen in den beiden Kreisen müssen sich Besucher von Alten- und Pflegeheimen sowie Wohnanlagen für Menschen mit Behinderung vor Ort einem Corona-Schnelltest unterziehen. Sie dürfen nur bei negativem Ergebnis eintreten und in den Heimen gilt weiterhin Maskenpflicht.

Bei mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche darf zudem jeder Bewohner nur von einer einzigen, fest registrierten Person besucht werden. Diese Vorgabe geht auf einen Erlass des Thüringer Gesundheitsministeriums zurück.

Thüringenweite Regel vermutlich ab 10. Januar

Ministerin Werner hatte angekündigt, dass eine landesweite Testpflicht für Altenheimbesucher in die nächste Corona-Sonderverordnung des Landes aufgenommen werden soll, die voraussichtlich am 10. Januar in Kraft tritt. Landräten und Oberbürgermeistern war jedoch freigestellt worden, bereits früher eine Testpflicht anzuordnen. In anderen Bundesländer gibt es sie bereits - in Niedersachsen sowohl für Personal als auch Besucher von Heimen, wenn es in der Region viele Neuinfektionen gibt.

In den Thüringer Pflege- und Seniorenheimen hatte es in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder eine hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben.

Innerhalb von 24 Stunden wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Sonntag 491 Corona-Neuinfektionen registriert. Dabei sei zu berücksichtigen, dass am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten zur Erfassung beigesteuert hätten. Am Samstag waren 597 Neuinfektionen registriert worden. An den beiden Vortagen waren es 1243 beziehungsweise 1377 nachgewiesene Fälle.

Auch jüngere unter Corona-Toten

Allein seit Freitag starben 18 Menschen im Freistaat mit oder am Coronavirus. Nach Angaben der Landratsämter waren unter den Toten nicht nur hochbetagte Menschen, sondern auch mehrere Infizierte in der Altersgruppe um 60 Jahre. Insgesamt starben in Thüringen seit Beginn der Pandemie damit 1030 Menschen mit oder an Covid-19.

Von diesen Montag sollen Impftermine auch telefonisch unter der Nummer 03643-4950490 vergeben werden. Nach einem Ansturm auf die Online-Anmeldungen war diese Möglichkeit nach nur einem Tag wieder geschlossen worden. Vergeben wurden bereits einige Tausend Erst- sowie Folgetermine für die Zweitimpfung. Voraussichtlich am

13. Januar sollen laut Gesundheitsministerium die ersten der rund 30 Impfzentren im Freistaat öffnen.

Die Terminvergabe ist zunächst auf vorrangig zu impfende Bevölkerungsgruppen begrenzt. Das sind unter anderem Menschen über 80 Jahre, Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste und das Personal von Rettungsdiensten. Auch die ersten Krankenhäuser haben Mitarbeiter etwa von Intensivstationen und Notaufnahmen geimpft.

Allerdings seien seit dem Start am 27. Dezember erst etwa 1700 Impfungen registriert, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Sonntag auf Anfrage. Das sind im Ländervergleich sehr wenige. Der Sprecher nannte als Grund, dass es bisher keine vollständigen Meldungen vor allem von Krankenhäusern gebe. In Thüringen soll im ersten Quartal in allen Pflegeheimen geimpft werden. Von Montag an werden dort wieder mobile Impfteams unterwegs sein.

