Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Jena West aus.

Feuerwehr im Einsatz: Starke Rauchentwicklung in Jena-West

Jena Am Mittwochmittag rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in einem Einfamilienhaus nach Jena West aus. Was der Grund war und wie es dem Eigentümer geht.

Ein angebranntes Essen rief am Mittwochmittag die Feuerwehr in Jena West auf den Plan. Laut Christian Parrau, Wehrführer der Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte rückte die Feuerwehr gegen halb 12 mit 16 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Mitte, Zwätzen, Lobeda und Wogau zu einem möglichen Brand in einem Einfamilienhaus aus. Vor Ort stellten die Beamten Rauch fest, der aus dem Fenster Hauses stieg.

Da niemand in dem Haus angetroffen werden konnte, habe sich die Feuerwehr selbstständig Zutritt verschafft. In der Küche hätten sie schließlich den Brandherd ausfindig machen können. Ein Topf mit angebrannten Essen sei auf dem Herd gestanden und für den starken Rauch verantwortlich gewesen. Es sei niemand verletzt worden.

Der Übeltäter: Angebrannter Reis hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Foto: Elena Vogel

Besitzer hat Essen auf Herd vergessen

Der Besitzer des Hauses kam kurze Zeit nachdem die Feuerwehr das verbrannte Essen gelöscht hatte. Ihm geht es nach eigenen Aussagen so weit gut. Er habe Reis angesetzt und sei zwischenzeitlich kurz unterwegs gewesen. Leider habe er vergessen, die Temperatur zu regulieren. Als es unterwegs war, sei ihm der Reis auf dem Herd wieder eingefallen. Deswegen habe er sich zügig auf den Heimweg gemacht aber die Feuerwehr sei schneller gewesen als er.

Ein wenig besorgt schien er aufgrund möglicher Rechnungen, die der Einsatz nach sich ziehen könnte. Das wurde seitens eines Feuerwehrmannes jedoch abgewunken. Feuer sei immer noch und weiterhin kostenlos, so die Antwort.

