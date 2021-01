Frau bei Unfall in Gera verletzt

Gera In Gera musste sich die Polizei mit einem Unfall und einem Diebstahl an einem Supermarkt beschäftigen.

Metall-Fallrohr gestohlen

Das Fehlen eines Fallrohres am Gebäude eines Supermarktes in der Reichsstraße in Gera meldete am Montag eine Zeugin der Geraer Polizei. Offensichtlich stahlen unbekannte Diebe das ca. 2,40 Meter lange Rohr und versuchten ein weiteres aus der Halterung zu lösen. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme vor Ort herausstellte, sei der Diebstahl bereits am 2. Januar bemerkt worden, hieß es von der Polizei. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlstat aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Dieben geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.

Nach Unfall zwei Fahrzeuge abgeschleppt

Am Montagvormittag kam es an der Kreuzung Ernst-Toller-Straße / Gebrüder-Häußler-Straße zum Zusammenstoß zwischen einem BMW (Fahrer 83) und einem VW (Fahrerin 50). Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalles nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zudem wurde die 50-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt, so dass sie medizinisch versorgt werden musste. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.