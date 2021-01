Gleich mehrere Zigarettenautomaten in Nordthüringen gesprengt

Nordhausen, Heilbad Heiligenstadt. In Nordhausen und in Heiligenstadt sind in der Silvesternacht Zigarettenautomaten gesprengt worden.

Gleich zwei Zigarettenautomaten sind in der Silvesternacht in Nordthüringen aufgesprengt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde in Nordhausen gegen 0.15 Uhr ein Automat in der Emil-Reichardt-Straße gewaltsam geöffnet.

Der oder die Unbekannten erbeuteten Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge. Der Zigarettenautomat wurde vollständig zerstört.

In Heilbad Heiligenstadt kam es gegen 2 Uhr am Liesebühl ebenfalls zur Sprengung eines Zigarettenautomaten. Mehrere Unbekannte sollen anschließend in Richtung Bahnhofstraße geflüchtet sein. Der oder die Täter erbeuteten Zigaretten.

Die Höhe des entstandenen Beuteschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der Automat weist erhebliche Schäden auf. Die Ermittlungen dauern an. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

