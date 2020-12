Corona-Impflieferung erreicht Thüringen

Erfurt Ein Logistikunternehmen brachte das Mittel am Samstag per Kühltransport und in Polizeibegleitung zur Lagerung an einen sicheren Ort.

Eine Lieferung mit dem Corona-Impfstoff hat Thüringen erreicht. Ein Logistikunternehmen brachte das Mittel am Samstag per Kühltransport und in Polizeibegleitung zur Lagerung an einen Ort, der zunächst nicht näher genannt werden sollte. Das Mittel soll nach Plänen des Gesundheitsministeriums im Freistaat am Sonntag zum ersten Mal verabreicht werden.

Es handelt sich um den in der EU inzwischen zugelassenen Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und seines US-Partners Pfizer. Auch in andere Bundesländer sollte der Impfstoff am Samstag verteilt und an insgesamt 27 Standorte geliefert werden.