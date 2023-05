Junge Teenagerin aus Pößneck vermisst: Sie verschwand mit ihrem Freund

Die Polizei in Pößneck sucht eine 14-Jährige, die zuletzt zusammen mit ihrem Freund am Freitag in Saalfeld am Bahnhof gesehen wurde.

Die Polizei sucht ein 14 Jahre altes Mädchen aus Pößneck. Lisa Schönaich habe laut den Beamten am Freitagabend das Mädchenwohnheim in Pößneck in Begleitung ihres Freundes verlassen und sei seitdem nicht ins Heim zurückgekehrt.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mädchens. Zuletzt wurde sie am Freitagabend (12. Mai) am Bahnhof Saalfeld/Saale gesichtet. Möglicherweise ist sie in Saalfeld mit ihrem Freund in einen Zug Richtung Lichtenfels - Rödenthal - Sonneberg gestiegen. Ein Ausstieg auf dieser Strecke könne die Polizei nicht ausschließen.

So sieht das Mädchen aus:

1,68m groß, schlank

Schwarze Kleidung

schwarzer Anglerhut

weißen Turnschuhen

Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet um sachdienliche Hinweise.

