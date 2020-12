Kinderwünsche zu Weihnachten: Autos, Puppen und endlich kein Corona mehr

Rund 7000 Briefe aus Thüringen, Deutschland und vielen Ländern der Erde, etwa aus Russland, China und Frankreich, sind in den vergangenen Wochen im Thüringer Weihnachtspostamt Himmelsberg bei Sondershausen eingetroffen. Und alle Wunschzettel und Grüße werden von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Weihnachtsmannes beantwortet.

„In diesem Jahr geht es in den Briefen viel öfter als sonst um Gesundheit. Natürlich stehen Spielzeug und Schnee an Heiligabend immer noch hoch im Kurs, aber viele Kinder wünschen sich, dass Corona endlich verschwindet und sie wieder mit ihren Freunden spielen und zur Schule gehen können“, verrät Manuela Verges vom Himmelsberger Heimatverein, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert.

Anbei einige der schönsten Wunschzettel:

Ich wünsche mir einen Puppenschminkkopf und dass das blöde Corona endlich aufhört. Ich der Nacht zum 24. Dezember bleibe ich wach und warte auf dich. Sina (4)

Ich wünsche mir einen roten Traktor mit Hänger. Arthur (3)

Kannst du mir bitte meine Wünsche erfüllen? Einen Teddy und Rollschuhe? Wenn du es machst, liebe ich dich. Emilia (9)

Bitte komm im Winter mit deinen Geschenken und Bonbons. Erik (7)

Ich wünsche mir Autos und eine Garage. Henry (7)

Ich schreibe dir jetzt schon zum 5. Mal. Meine Oma hilft mir dabei. Ich hoffe, es geht dir und deinen Rentieren gut? Meine Einschulungsfeier mussten wir leider verschieben. Schade. Ich wünsche mir etwas zum Spielen. Und dass das blöde Corona wieder weggeht. Felix (6)

Meine Hobbys sind Ballett und Basteln. Ich liebe es, Freunde zu haben. Ich wünsche mir „Malen nach Zahlen mit Hundemotiven“ und – wenn es möglich ist – goldene Ohrringe mit Ausrufe- und Fragezeichen. Lara (9)

Mein größter Wunsch ist ein lieber Hund. Er darf auch etwas älter sein. Wenn er aus einem Tierheim kommt, werde ich mich besonders gut um ihn kümmern, damit er glücklich ist. Und ich wünsche mir, dass meine Familie und alle Freunde gesund bleiben. Letizia

Ich würde mich freuen, wenn du einige meiner Wünsche erfüllen könntest. Hoffentlich warst du dieses Jahr mit mir zufrieden! Ich wünsche mir eine Autorennbahn, die DVD „Emil und die Detektive“ und einen Fahrradhelm. Pepe (7)

Die schönsten Wunschzettel aus Weihnachtspostamt Himmelsberg Die schönsten Wunschzettel aus Weihnachtspostamt Himmelsberg Die schönsten Wunschzettel aus dem Thüringer Weihnachtspostamt Himmelsberg. Foto: Ingo Glase

Das Wichtigste im Leben ist Liebe. Aber ich würde mich auch über diese zwei Geschenke freuen: die Steck-Spiele „Floß-Abenteuer“ und „Rock-Konzert“. Björn (6)

Mein größter Wunsch ist, dass die Corona-Zeit bald vorüber ist. Und ich wünsche mir, dass du immer gesund bleibst. Gustav (6)

Ich wünsche mir einen grünen Spitzer, einen blauen Bleistift und ein großes Mathe-Heft. Es wären auch ein ferngesteuerter Polizeihelikopter und ein weißes Hemd schön. Emil



Mein Kuscheltier Schnuffi wünscht sich einen kleinen Frisbee-Knochen. Mattis (5)

Ich wünsche mir eine Spielekonsole und einen Fernseher. Und gute Noten. Martin

Ich war fast immer lieb. Wie viele Geschenke fährst du denn aus? Mein größter Wunsch ist ein Einhorn, mit dem ich spazieren gehen hen kann. Veronique

Ich wünsche mir ein Prinzessinnen-Schloss und einen Fußball. Lene (4)

Lieber Weihnachtsmann, bitte mach‘, dass ich nächstes Jahr wieder in den Urlaub fahren kann. Ralf

…dass meine ganze Familie kein Corona kriegt und du, lieber Weihnachtsmann, sollst es natürlich auch nicht kriegen. Max

Schade, dass wir dich dieses Jahr nicht in Himmelsberg besuchen können. Ich weiß, dass ich nicht immer lieb bin und auch manchmal nicht so nette Sachen sage, aber ich verspreche, mich zu bessern. Theo (5)

Ich bin schon Uroma und habe nun das erste mal Post vom Weihnachtsmann bekommen. Ilse

Eigentlich wünsche ich mir nur, dass diese blöde Corona-Zeit endlich vorüber ist und wir uns wieder alle sorgenfrei besuchen können. Ich vermisse meine Großeltern und die tollen Ausflüge mit meinen Eltern. Falls du es trotzdem schaffst, mich zu besuchen – nicht erschrecken! Auf der Rückseite siehst du eine Auswahl, was mir gefallen würde. Ich will natürlich nicht alles haben. Wenn ich eins davon bekommen könnte, würde ich mich sehr freuen… Rebecca

Ich wünsche mir ganz viel Schnee, dann kann ich ganz viel Schlitten fahren. Jan (5)

Auch in Corona-Zeiten ist es bestimmt möglich, ein paar Wünsche wahr zu machen. Niklas

Dieses Jahr habe ich meine Großeltern aus Weißrussland nicht gesehen wegen Corona. Dabei wollten wir sie besuchen, weil Oma sehr krank war. Aber es geht ihr schon besser. Ich lasse mich von dir überraschen. Darian (4)

Wir schicken dir einen lieben Gruß, weil wir wissen, dass du uns dieses Jahr nicht besuchen kannst. Pauline und Charlotte

Lieber Weihnachtsmann, ich bin überrascht, wie alt du bist! Wie lang ist denn dein Bart? Jayden

Ich wünsche mir einen Panda. Und gebe mir auch wirklich viel Mühe beim Aufräumen! Lotta

Ich weiß, ich benehme mich nicht. Aber ich kriege Geschenke, oder? Bist du eigentlich dick? Lucien

Unsere Oma ist dieses Jahr leider gestorben und musste in den Himmel gehen. Unsere Eltern sagen, es war der böse Krebs. Sie ist noch neu im Himmel, bitte pass gut auf sie auf. Paul und Emil

Ich wünsche mir, dass Corona weggeht. Marleen

In den letzten Jahren hast du mir viele tolle Dinge geschenkt. Auch der Osterhase war fleißig (dein Freund). Aber leider bin ich dieses Jahr nicht so glücklich. Denn ich habe meine Freunde nur selten sehen können. Ich wünsche mir, dass sie gesund bleiben und wir im nächsten Jahr wieder viel zusammen machen können. Tobias

Eigentlich wünsche ich mir zu Weihnachten nur eins, einen echten Hund! Da meine Eltern aber dagegen sind, improvisiere ich: Bitte bring mir einen Plüsch-Hund! Übrigens, es soll ein Husky sein, flauschig und süß… Ein paar Geschenke kannst du auch bei meiner Oma ablegen. Melina

Ich habe lange überlegt, ob ich dir in meinem Alter noch schreiben darf. Aber Wünsche und Träume hat doch jeder Mensch. Ich habe zwei Wünsche: Meine Familie, Freunde und Bekannte sollen gesund bleiben. Und ich möchte meinen Seelenpartner Rachid, den ich 2017 kennengelernt habe, nochmal wiedersehen. Er fehlt mir so sehr. Gaby (51)

Ich bin so froh, dass es dich noch gibt, sonst könnten nur unsere Familien Geschenke kaufen. Laila

Es ist nicht so schön, Weihnachten mit Corona zu feiern, denn man unterhält sich nur noch über das Virus. Ich wünsche mir 4000 Bausteine und ein paar CDs. Liam-Alexander

Ich wünsche mir, dass ich alles essen kann. Aufgrund vieler Allergien und Unverträglichkeiten ist es mein größter Wunsch, an Heiligabend Gänsebraten mit grünen Klößen und Rotkraut symptomfrei essen zu können. Im Moment vertrage ich aber nur Reis und doppelt abgekochte Kartoffeln… Sandra

Ich möchte dieses Jahr keine Geschenke, ich möchte nur, dass alles wieder normal wird. Marcel

Meinem Opa wurde sein Hund weggenommen. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber ich möchte, dass du ihm einen neuen bringst. Dafür musst du mir auch keine Geschenke bringen. Eric

Ich nehme mir vor, nächstes Jahr wieder ein toller Bruder für meine neuen Geschwister zu sein. Danke für die beiden! Albrecht (5)

Ich wünsche mir ein DJ-Pult. Und dass Ben nicht zurück nach Neuseeland zieht. Mia

Ich wünsche mir eine Uhr wie meine Omi, das wäre schön. Hannah

Ich freue mich, dass es dich gibt. Alle Kinder freuen sich, wenn du kommst. Zoey

