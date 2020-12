Kommentar: Zeichen gegen Zügellosigkeit

Einem Gegenspieler ins Gesicht zu spucken, das ist so ziemlich des ekligste Foul im Sport. Deshalb musste die Strafe gegen Marcus Thuram hart ausfallen. So hart, dass sich künftig auch andere Kandidaten überlegen, wie sie ihre Wut ausdrücken.

Der talentierte Franzose konnte einfach nicht an sich halten, nachdem er gefoult worden war. Seine Reaktion war indiskutabel. Deshalb bekam er jetzt satte sechs Wochen Sperre - eine davon auf Bewährung. Mehr ist nach den Regeln bei einer Tätlichkeit kaum möglich. Dazu 40.000 Euro vom DFB, der höchsten Geldstrafe in der Geschichte der Bundesliga für einen einzelnen Spieler. Bisheriger Spitzenreiter war mit 20.000 Euro Kevin de Bryne, der in seiner Wolfsburger Zeit einen Balljungen in Englisch nicht stubenrein beleidigt hatte. Thurams Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach kürzte zudem das Salär seines Nationalspielers um ein Monatsgehalt - etwa 150.000 Euro. Das tut auch einem neureichen Fußballprofi ordentlich weh.

Manchem mag diese Strafe noch nicht hoch genug erscheinen. Doch zumindest die Bedürftigen des sozialen Zwecks, an die die vielen Euros gehen werden, werden sich freuen. Der Verband setzte mit der Bestrafung des Stürmers ein Zeichen gegen die Zügellosigkeit auf den Plätzen.

Was Hoffnung - zumindest im Fall Thuram - macht, ist die Reaktion des Täters. Er sei über sich selbst erschrocken gewesen. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt der Besserung, meint Sokrates. Es war übrigens nicht ein Fußballer gleichen Namens.