Leverkusen Der Bundesliga-Spitzenreiter ist bisher ungeschlagen. Das soll auch gegen Molde FK so bleiben. Die Partie im Live-Ticker.

Die Erfolgstour von Bayer Leverkusen geht weiter. Auch in der Europa League? Der Bundesliga-Spitzenreiter empfängt am Donnerstagabend den norwegischen Erstligisten Molde FK in der BayArena.

In der Bundesliga ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso bisher noch ungeschlagen, in der Europa League sogar ohne Punktverlust. Auch im Hinspiel gegen Molde setzte sich Bayer mit 2:1 durch. Egal, wie die Partie ausgeht, als Sieger der Gruppe H stehen die Deutschen schon jetzt fest.

Die Aufstellung der Leverkusener: Lomb - Stanisic, Tah, Tapsoba, Hincapie - Puerta, Andrich, Hofmann, Hlozek, Tella - Schick.

Damit ist klar, dass die Partie mindestens für einen Bayer-Spieler eine ganz besondere Partie wird: Patrik Schick feiert nach 408 Tagen sein Comeback in der Startelf. Der Tscheche war zuletzt am 1. November 2022 gegen den FC Brügge in der Champions League von Beginn an aufgelaufen. Im Anschluss klagte er über Probleme mit den Adduktoren. Eine monatelange Verletzungspause war die Folge.

Patrik Schick ist froh über jede Einsatzminute

In der Pressekonferenz vor dem Spiel sagte der 27-Jährige auf die Frage, wieviel er sich denn zutraue: „„Wir schauen nach der ersten Hälfte, wie lange es geht. Ich brauche jede Minute.“

Ebenfalls über einen Startelf-Einsatz darf sich etwas überraschend Niklas Lomb freuen. Die Nummer drei im Kasten der Leverkusener darf gegen die Norweger von Beginn an ran. Für Lomb ist es das erste Pflichtspiel seit dem 25. Februar 2021.

Nicht im Kader des Bundesliga-Tabellenführers steht aktuell der Brasilianer Arthur. Der 20-Jährige musste sich nach einer erneuten Oberschenkelverletzung am Dienstag einer Operation unterziehen.

Bayer Leverkusen gegen Molde FK live im Ticker

In der Bundesliga ist Bayer am Sonntag wieder gefragt: Dann empfängt die Mannschaft von Xabi Alonso die Eintracht aus Frankfurt (17.30 Uhr).