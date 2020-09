Am Dienstag fahren in den drei größten Thüringer Städten keine Busse und Bahnen mehr. Die Gewerkschaft ver.di hat zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um einen bundesweiten Tarifvertrag für die 87.000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr durchzusetzen.

Live-Blog: Was Sie zum ÖPNV-Streik heute in Thüringen wissen müssen

6.45 Uhr: Einige Bahnen fahren in Gera

In Erfurt und Jena hatte zunächst kein Fahrzeug die Betriebshöfe verlassen, wie mehrere Verdi-Gewerkschaftssekretäre am Dienstagmorgen sagten. In Gera seien einige Bahnen losgefahren. (dpa)

Gewerkschafter vor dem Betriebshof der Erfurter Verkehrsbetriebe AG. Foto: Martin Schutt/dpa

6.31 Uhr: Komplettausfall des Nahverkehrs in Jena am Dienstag

Fahrgäste in Jena müssen sich darauf einstellen, dass am Dienstag ganztägig keine Busse und Straßenbahnen des Jenaer Nahverkehrs rollen. Auch der Schülerverkehr ist betroffen.

6.28 Uhr: Streik im Erfurter Nahverkehr: Aktuelle Informationen werden online und auf Haltestellen mitgeteilt

Auf Anfrage unserer Zeitung konnten die Stadtwerke Erfurt keine Auskünfte über alternative Fahrmöglichkeiten geben. Sie verfügten über keine neuen Informationen über den Grad der Streikaktivitäten und hätten keine Einflussnahme darauf. Die Fahrgäste sollten laut Evag über Facebook, Twitter und Laufschriften an den Haltestellen über die jeweils aktuelle Situation aufgeklärt werden.

6.23 Uhr: Streik: Nahverkehr Erfurt steht am Dienstag still

Nach Informationen der Stadtwerke Erfurt plant die Gewerkschaft ver.di für Dienstag in Erfurt einen ganztägigen Streik im ÖPNV. Ab Betriebsbeginn am Dienstagmorgen um 3.45 Uhr bis Betriebsende um 24 Uhr sollen weder Busse noch Stadtbahnen der Erfurter Verkehrsbetriebe AG fahren. Fahrgäste der Evag müssen sich auf einen kompletten Ausfall aller Linien einstellen - auch im Schülerverkehr.

6.22 Uhr: Streik im Nahverkehr in Gera: Das erwartet die Fahrgäste

In Gera müssen sich die Fahrgäste am Dienstag auf erhebliche Behinderungen im Nahverkehr einstellen. Verdi hat seine Mitglieder im Nahverkehrsbetrieb zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen. Wenn überhaupt, werde nur ein Notfahrplan angeboten, sagt Thorsten Rühle, Geschäftsführer der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera. Gerade im Berufs- und Schülerverkehr sei mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.

6.21 Uhr: Streik im Nahverkehr: Verkehrschaos droht in Erfurt, Jena und Gera

In Gera, Jena und Erfurt droht am Dienstag ein Verkehrschaos. Während es in Gera zumindest einen Notfahrplan für Busse und Straßenbahnen geben soll, planen die Verkehrsbetriebe in Jena und Erfurt eine komplette Einstellung des Linienbetriebes bei Bussen und Bahnen. Hintergrund ist der ganztägige Warnstreik der Gewerkschaft Verdi.