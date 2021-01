Erfurt. Bei einem Unfall mit einem Lkw ist eine Frau verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lkw-Fahrer kann in Erfurt auf glatter Straße nicht rechtzeitig bremsen

Bei einem Unfall ist Dienstagmittag in der Nordhäuser Straße in Erfurt eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste an einer roten Ampel ein 79-jähriger Daimler-Fahrer anhalten. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer konnte aufgrund von Straßenglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf.

Durch den Zusammenstoß wurde die 69-jährige Beifahrerin im Daimlers leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Höhe des Sachschadens können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

