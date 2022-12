Medipolis SC Jena trennt sich von Trainer Domenik Reinboth

Jena. Der Basketball-Zweitligist zieht nach der jüngsten Talfahrt die Reißlinie. Co-Trainer Marius Linartas übernimmt.

Jena Medipolis SC Jena hat sich überraschend von Trainer Domenik Reinboth getrennt. Das teilte der Basketball-Zweitligist am Montag mit. Co-Trainer Marius Linartas soll die kriselnden Thüringer, die nach einer 69:95-Niederlage bei den Tigers Tübingen auf den siebenten Tabellenplatz abgerutscht waren, jetzt wieder zurück in die Erfolgsspur führen und mindestens bis Saisonende bleiben.

Die Entlassung von Reinboth kommt deshalb überraschend, weil Baskets-Geschäftsführer Lars Eberlein in der vergangenen Woche dem Trainer im Gespräch mit unserer Zeitung noch das Vertrauen ausgesprochen hatte. „Wir trauen ihm alle zu, dass er das schafft, und unterstützen ihn dabei“, hatte Eberlein auf die Frage gesagt, ob Reinboth die Wende gelingen kann. Eberlein hatte mindestens drei Siege aus den kommenden fünf Spielen gefordert.

Das Vertrauen war nach dem enttäuschenden Ergebnis von Tübingen nun offenbar doch schneller aufgebraucht als gedacht. Es war die zweite deutliche Pleite der Jenaer Basketballer in der ProA in Folge. Besonders im ersten Viertel hatten sich die Saalestädter bei den Tigers desolat präsentiert (13:38). Reinboth konnte zu seiner Verteidigung zwar die Langzeit-Verletzungen von Shaquille Hines, Storm Murphy und Alex Herrera ins Feld führen, aber so deutlich sollte der Unterschied zum Tabellen-Zweiten dann doch nicht sein. Zumal die Jenaer ganz klar den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben haben.

Saisonübergreifend war es für Medipolis SC bereits die 18 Niederlage im Kalenderjahr 2022. Auch ein deutliches Zeichen für die Stagnation einer Mannschaft, die eigentlich zu den Spitzenteams der Liga gehören will.

Reinboth hatte die Thüringer im Sommer 2021 übernommen. Der gebürtige Düsseldorfer folgte auf den ehemaligen Bundestrainer Frank Menz, der nach dem verpassten Aufstieg in der Saison zuvor ebenfalls freigestellt worden war. Doch auch Reinboth konnte die Thüringer in seiner ersten Spielzeit als MSC-Coach nicht zurück ins Oberhaus führen, scheiterte im Play-off-Halbfinale an Rostock (1:3). Der zweite Versuch, ein Aufstiegsteam zu formen, endete nun frühzeitig.

Mit Linartas setzen die Jenaer auf eine bewährte Kraft. Der litauische Basketball-Trainer ist seit 2018 im Verein und war besonders für die Entwicklung der Talente zuständig. Als 2019 Björn Harmsen zurücktrat, war Linartas, dessen beide Söhne auch beim Verein spielen, für die restlichen Saisonspiele in der BBL schon einmal als Cheftrainer verantwortlichen, konnte den damaligen Abstieg aber auch nicht mehr verhindern. Danach gehörte er zunächst dem Trainerteam von Menz und zuletzt von Reinboth an.