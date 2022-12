Mehrere Autos in Jena beschädigt – Promillefahrten gestoppt – Katalysator entwendet

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena.

In der Nacht zum Samstag hat die Polizei in Jena-Göschwitz mehrere beschädigte Autos entdeckt. Demnach stellte ein Streife gegen 3 Uhr in der Franz-Loewen-Straße zwei geparkte Fahrzeuge fest, bei denen Unbekannte einen oder beide Außenspiegel abgetreten hatten. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Person/en im Bereich der Franz-Loewen-Straße wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03641-811124 entgegen.

Katalysator gestohlen

Am Samstag alarmierte ein Opelfahrer in Jena gegen 12 Uhr die Polizei. Unbekannte hatten den Angaben zufolge den Katalysator von seinem geparkten Fahrzeug abgebaut und entwendet. Der Pkw war von dem Mann eine Woche zuvor am 3. Dezember gegen Mittag in der Emil-Wölk-Straße abgestellt worden. Als der Fahrer nun wieder seinen Pkw nutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 03641-811124 entgegen.

Promillefahrten gestoppt

Gleich mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer hat die Polizei in Jena gestoppt. So erfolgte am Sonntagmorgen gegen 4.55 Uhr eine Verkehrskontrolle eines Pkw im Bereich des Lutherplatzes. Hier konnte ein 25-Jähriger unter Einfluss von Alkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest sei laut Polizei mit dem Fahrer wegen dessen starker Alkoholisierung nicht möglich gewesen. Es wurde daher eine Blutentnahme angeordnet und in der Klinik durchgeführt. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt sowie jegliches Führen eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr untersagt.

Gegen 5.05 Uhr wurde dann ein fahrender Pkw in der Erlanger Allee angehalten. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,32 Promille. Auch hier erfolgte eine Blutentnahme. Der Fahrzeugschlüssels des Mannes wurde sichergestellt und sein Führerscheins beschlagnahmt. Dem 39-Jährigen wurde ebenso die Weiterfahrt sowie jegliches Führen eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr untersagt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

