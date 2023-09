Mehrere mysteriöse Kreideherzen an Sömmerdaer Hausfassaden

Sömmerda In Sömmerda sind an mehreren Hausfassaden mysteriöse Kreiseherzen aufgetaucht. Was es damit auf sich hat:

Ein Bewohner der Karl-Liebknecht-Straße in Sömmerda ist am Freitagmorgen ein Herz aufgefallen, das mit Kreide an seiner Hausfassade angebracht wurde. Er verständigte die Polizei, die daraufhin noch mehrere Hausfassaden ausgemacht haben, die alle mit Herzen unterschiedlicher Farben bemalt wurden. Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten am gleichen Tag einen weiteren Anruf. Dieses Mal von einem Mann, der angab, dass eine unbekannte Person durch seinen Garten gelaufen sei. Der Anrufer zeigte den Beamten die Aufzeichnungen seiner installierten Überwachungskamera, auf der eine männliche Person gut zu erkennen war.

Daraufhin haben die Beamten die nähere Umgebung abgesucht und konnten einen Mann ausfindig machen, auf dem die Beschreibung passte. Bei der anschließenden Durchsuchung haben die Polizisten Kreidestücke, sowie eine geringe Menge an Cannabis in seinem Rucksack gefunden. Auf Nachfrage habe der 40-Jährige freudig angegeben, dass er sportliche Herausforderungen suche. Deswegen springe er über hohe Zäune. Danach begutachte er dann die Dekoration und Gestaltung des Grundstücks und hinterlässt ein buntes Kreideherz.

Dem Mann erwarten nun mehrere Anzeigen aufgrund von Hausfriedensbruch sowie eine zusätzliche Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Sachschäden entstanden durch die Herzchen nicht.

