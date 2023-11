Polizeimeldungen aus dem Saale-Holzland

LKW liegengeblieben

Gösen. Auf einer Landstraße zwischen Hainchen und Gösen kam es Dienstag am späten Nachmittag zu einem Auffahrunfall. Aufgrund der glatten Fahrbahn blieben zuvor zwei LKW in einer Steigung liegen. Hinter diesen hielt eine Fahrzeugführerin an. Ein 51-Jähriger bemerkte das Anhalten des vorrausfahrenden Autos nicht und fuhr auf diesen auf. Dadurch verletzte er sich leicht und wurde von Rettungskräften versorgt. Da einer der LKWs von selbst wieder Fahrt aufnahm, musste nur der andere LKW abgeschleppt werden

Pferde auf der Fahrbahn

Rauschwitz. In der Nacht zum Mittwoch waren vier Pferde von ihrer Weide ausgebüchst. Aufgrund der Schneelast hatte der Zaun wohl stellenweise nachgegeben. Auf der Landstraße zwischen Mertendorf und Rauschwitz hielten sich die Tiere auf, als ein Fahrzeugführer die Pferde schließlich bemerkte. Der Tierhalter brachte die 4 Pferde zurück zum eingezäunten Bereich.