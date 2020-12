Schmierereien und Vandalismus: Gemeinde Großengottern setzt Belohnung aus

Großengottern. In der Landgemeinde Unstrut-Hainich sind erneut mehrere Graffiti-Schmiereien entdeckt worden, darunter auch rechtsextreme Symbole.

Mehrere Graffiti-Schmiereien fielen am Mittwoch in Großengottern in der Landgemeinde Unstrut-Hainich auf. Betroffen davon war unter anderem die Gotternhalle, die für den Schul- und Vereinssport sowie Veranstaltungen genutzt wird.

Bürgermeister Uwe Zehaczek (Freie Wähler) meint, es sei "traurig und ärgerlich zu sehen, dass es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zu Schmierereien und Vandalismus in unserer Gemeinde gekommen ist." Unter den am Mittwoch entdeckten Symbolen finden sich auch solche der rechtsextremen Szene.

Die Polizei hat laut Zehaczek Anzeige aufgenommen. Die Gemeinde setzte eine Belohnung von 100 Euro aus, um die Täter zu finden, Gemeinderat Ronny Dobeneck (Freie Wähler), selbst Lehrer und ehrenamtlicher Fußballtrainer, verdoppelte die Summe.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 03601/4510.