Ein Mann soll am Samstag mit einem Auto und einem Kind an Bord auf das Rollfeld des Hamburger Flughafens durchgebrochen sein.

Hamburg Alarm am Airport Hamburg: Ein Mann durchbricht mit einem Auto und einem Kind an Bord Absperrungen. Polizei macht eine „Geisellage“ aus

Am Hamburger Flughafen hat am Samstagabend ein Mann mit einem Auto – und einem vierjährigen Kind an Bord – mehrere Absperrungen im Norden des Geländes durchbrochen. Danach fuhr er auf das Rollfeld.

Die Informationslage ist unübersichtlich. So war zunächst vermutet worden, dass sich im Fahrzeug, offenbar ein Audi, noch ein zweites Kind befand. „Uns ist im Moment nicht bekannt, dass jemand verletzt ist“, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Die Hamburger Polizei spricht auf X, ehemals Twitter, von einer „statischen Geisellage“.

Nach derzeit. Erkenntnissen ist gegen 20 Uhr ein Auto auf das Vorfeld des @HamburgAirport gelangt.

Im Fahrzeug befinden sich mind. 2 Personen, darunter ein Kind. Wir gehen weiter von einer Geisellage aus.

Die Lage ist statisch.

Gemeinsam mit der @bpol_nord sind wir mit einem… — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 4, 2023

Gegen 23 Uhr nahm eine Verhandlungsgruppe der Polizei Kontakt zu dem Mann auf, der die türkische Staatsangehörigkeit besitzen soll. Sein Alter wird auf 35 Jahre geschätzt. Forderungen des mutmaßlichen Entführers waren zu diesem Zeitpunkt noch keine bekannt.

Der Täter ist bewaffnet, zwei Schüsse gefallen

Der Mann habe eine Waffe und damit zwei Mal in die Luft geschossen, wie Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei, mitteilte. Nach unbestätigten Berichten soll der Mann zudem mehrere Feuer gelegt haben und Molotow-Cocktails mit sich führen. In anderen Berichten ist von Sprengstoff die Rede.

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort. Foto: Michael Arning

Bundes- und Landespolizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Flugverkehr am Helmut-Schmidt-Airport wurde eingestellt. Es seien auch mehrere Maschinen geräumt worden, sagte eine Flughafensprecherin am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Laut „Bild“ wurde inzwischen die Spezialeinheit GSG9 angefordert.

Kindesentführung könnte das Motiv sein

Hintergrund könnte nach ersten Informationen eine Kindesentführung in Stade sein. Zuvor habe sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Polizei gemeldet. Die Polizei vermutet als Hintergrund ein Sorgerechtsstreit.

Man gehe davon aus, dass der Vater der Mutter das Kind „weggenommen“ und womöglich unter Gewalteinwirkung ins Auto gesetzt habe, bevor er nach Hamburg fuhr. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei und Polizeipsychologe seien vor Ort.

Kurz nach 20 Uhr war der bewaffnete Mann vor dem Terminal 1 gesichtet worden. Die Polizei löste umgehend einen Großalarm aus. Sämtliche Zugänge zu den Terminals sind gesperrt.

Nach Angaben einer Flughafensprecherin wären von der offiziellen Sperre des Flughafens um 20.24 Uhr bis Betriebsschluss um 23.00 Uhr normalerweise sechs Starts und 21 Landungen erwartet worden. Die erwarteten Flüge kämen unter anderem aus Hurghada, Agadir, Malaga oder Lissabon, hieß es.

Bereits im Oktober war der Hamburger Flughafen gesperrt worden, damals allerdings wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg. (fmg)