Sinkende Corona-Zahlen in der Wartburgregion

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet, dass in den 24 Stunden davor keine weiteren Corona-Neuinfektionen in der Wartburgregion hinzugekommen sind, weder im Wartburgkreis noch in der Stadt Eisenach.



In den vergangenen sieben Tagen kamen in der Stadt 124 neue Fälle hinzu, daraus ergibt sich ein gesunkener Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner), der nun mit 293,5 wieder unter der 300er-Marke liegt.

Im Kreis gibt es eine 7-Tages-Zunahme an Neuinfektionen von 370 Fällen, auch hier sinkt der Inzidenzwert auf 311,0.

