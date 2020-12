Thomas Engels ersetzt Sandra Peschke im Eisenacher Stadtrat

Eisenach. Thomas Engels rückt in der Stadtratsfraktion Die Linke in Eisenach nach.

111 Stimmen hatte Thomas Engel bei der Eisenacher Stadtratswahl 2019 erhalten und war damit auf Rang 10 der Liste der Linken eingekommen. Nun rückt der Mann der Landtagsabgeordneten Kati Engel für die freiwillig aus dem Stadtrat ausgeschiedene Sandra Peschke nach. Peschke hatte sich bei der jüngsten Sitzung des Eisenacer Stadtrates aus dem Gremium verabschiedet, um einen neuen Lebensweg einzuschlagen, neue Herausforderungen anzugehen, wie sie selbst begründete.

Peschke hatte bei der Kommunalwahl als Fünftplatzierte der Liste der Linken 342 Stimmen auf sich vereint und war von der Fraktion im Juni 2019 sogar zur Stadtratsvorsitzenden nominiert worden. Dafür erhielt die Künstlerin aus Eisenach jedoch keine Mehrheit. Die Fraktion musste umsatteln.

Nun hat Sandra Peschke den Stuhl in der Stadtratsfraktion gänzlich geräumt. Fraktionsvorsitzende Karin May und die Mitstreiter dankten für ihre Arbeit. Während Peschke die impulsive und emotionale Seite der Fraktion mit verkörperte, gilt der 34-jährige examinierter Altenpfleger als ruhiger und ausgeglichener Pol. Fraktionsvorsitzende Karin May freut sich auf das Mitwirken des Wahl-Eisenachers in der stärksten Fraktion des Eisenacher Stadtrats. Auch Engels selbst geht die Aufgabe zuversichtlich und mit Freude an. Bei der ersten Sitzung im neuen Jahr nimmt er Peschkes Stuhl ein.

Es ist das erste Mal in den beiden jüngsten Legislaturperioden, dass bei den Linken ein Nachrücker ins Feld geführt werden muss. Der nächste Kandidat auf dem Sprung wäre übrigens Tobias Dietzel, der bei der Kommunalwahl mit 110 nur eine Stimme weniger als Engel geholt hatte.