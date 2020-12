Thüringen soll zunächst 19.500 Dosen des Corona-Impfstoffs bekommen

Die Impfkampagne soll in Alten- und Pflegeheimen starten.

Erfurt. Die ersten Impfdosen sollen Thüringen in der letzten Dezemberwoche erreichen. Weitere folgen im neuen Jahr.

Thüringen soll für die letzte Dezemberwoche insgesamt 19.500 Corona-Impfdosen erhalten. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Erfurt mit. Auch für die ersten sieben Wochen des neuen Jahres seien vom Bundesgesundheitsministerium jeweils 19 500 weitere Impfdosen angekündigt worden. Damit sollen in der letzten Dezemberwoche und den ersten beiden Wochen des neuen Jahres jeweils bis zu 9750 Personen geimpft werden. Ab der vierten Kalenderwoche könnten dann jeweils knapp 10 000 Personen die Erstimpfung und noch einmal knapp 10 000 Personen die notwendige Zweitimpfung bekommen.

«Mit der Benennung der Liefermengen haben wir jetzt mehr Planungssicherheit für die Corona-Impfungen», erklärte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Zunächst solle in Alten- und Pflegeheimen die Impfung angeboten werden. Dies solle in den nächsten Tagen vorbereitet werden. «Wer geimpft werden möchte, muss sein Einverständnis auf einem Einwilligungsbogen dokumentieren», erläuterte Werner. Diese sowie Informationsmaterial würden den Alten- und Pflegeheimen nun kurzfristig auf der Internetseite des Ministeriums zur Verfügung gestellt.

Für eine Immunisierung gegen das Coronavirus sind offiziellen Angaben zufolge zwei Impfungen im Abstand von etwa drei Wochen notwendig. Deshalb soll jeweils die Hälfte des gelieferten Impfstoffs für Zweitimpfungen zurückgehalten werden sollte, falls es zu Lieferschwierigkeiten kommt. Daraus errechneten sich auch die Zahlen der möglichen Impfungen im Dezember und Anfang Januar.