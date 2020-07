Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Corona über 1300 Events – Das t.akt-Magazin ist zurück

Es kribbelt in den Beinen. Auch unter den Nägeln brennt es schon. Die Vorfreude ist groß. Endlich, nach drei Monaten der Abstinenz ist das t.akt-Magazin wieder zurück. Das Team von Thüringens größtem Veranstaltungsmagazin will in der aktuellen Ausgabe nicht viele Worte über Corona verlieren. Es soll nach vorne geschaut werden, denn t.akt sagt Ihnen, was Sie im August in Thüringen trotz Tanzverbot machen können.

Hier geht's direkt zum Magazin

Der Terminteil der t.akt bietet über 1300 Veranstaltungshinweise. Im Magazin wird über Konzerte, Theater, Kleinkunst, Lesungen und vieles mehr berichtet. Wie wäre es beispielweise mit Ferien im Freistaat? Thüringen hat viel zu bieten. Das t.akt-Team hat sich mit den Urlaubs- und Ausflugsprofis von „Thüringen entdecken“ zusammengesetzt und einen tollen Beitrag über das Reiseland Thüringen zusammengestellt. Da ist für jeden etwas dabei.

Und wer seinen kompletten Jahresurlaub bereits verplant hat, dem sei gesagt: Auch Tagesausflüge werden im aktuellen Magazin empfohlen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Ausflug nach Greiz? Dort gastiert derzeit die Ausstellung Körperwelten. In Weimar warten das Lichtblick-Open-Air und das Kunstfest auf seine Gäste. Und bei den Picknickdeckenkonzerten im Steigerwaldstadion in Erfurt können Sie Nena, die Söhne Mannheims und mehr erleben.

Das neue t.akt-Magazin ist da!

Das alles und viele weitere Infos zu Kultur, Musik und Ausgehen finden Sie im aktuellen t.akt-Magazin, das heute offiziell und zunächst einmal nur online erscheint. Leser der Tageszeitungen der Mediengruppe Thüringen finden das Magazin als Beilage in der E-Paper-App. Zudem können Sie das aktuelle Magazin auf www.takt-magazin.de durchblättern oder es herunterladen. Kulturabstinenz adé!