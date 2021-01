Gräfentonna. In der Silvesternacht haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgesprengt.

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Gräfentonna

Unbekannte haben in der Silvesternacht am Platz der Jugend in Gräfentonna (Landkreis Gotha) einen Zigarettenautomaten aufgesprengt.

Wie die Polizei mitteilt, erbeuteten der oder die Täter Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781424 und der Bezugsnummer 0000259/2021 entgegengenommen.

