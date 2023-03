Verletzte bei Unfällen im Saale-Holzland-Kreis – Hochsitz zerstört – Fragwürdige Künstler

Saale-Holzland-Kreis. Bei Unfällen sind zwei Personen verletzt worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis:

Im Kreisverkehr Ilmnitz Höhe Fair-Hotel verlor am Montagmittag der Fahrer eines Kia aus Richtung Jena kommend aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kam der Mann laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Am Kia entstand Sachschaden.

Zu einem ähnlichen Verkehrsunfall kam es gegen 17 Uhr auf der Königshofener Straße in Eisenberg. Die 52-jährige Renault-Fahrerin verlor in Richtung Königshofen fahrend aus ungeklärter Ursache in einer Doppelkurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit zwei Bäumen und prallte anschließend gegen eine Hauswand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, der Beifahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. An Fahrzeug und Hauswand entstand Sachschaden.

Hochsitz in unwegsamem Gelände zerstört

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Hummelshain die Kanzel eines Jagdhochsitzes zerstört und einen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro verursacht. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung sei erstattet worden, so die Polizei.

Fragwürdige Künstler

Auf einem Firmengelände in Mörsdorf haben Unbekannte in der Zeitraum von Freitag bis an einem Anhänger und Betonwänden mehrere Graffiti gesprüht. Auch vor den Gegengewichten der Kräne machten sie laut Polizei keinen Halt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei derzeit jedoch unbekannt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet.

