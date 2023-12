VSV Ebeleben mit Teilerfolg zu Hause

Die Ebelebener Volleyballer (hier in Altenburg) konnten am Wochenende ein Spiel klar für sich entscheiden.

Ebeleben Die Volleyballer aus Ebeleben hadern mit einer Entscheidung und verlieren trotz Matchball das zweite Spiel in heimischer Halle gegen Erfurt

Am Samstag musste der VSV Ebeleben zu seinem zweiten Heimspieltag in der Volleyball-Verbandsliga ran. Im ersten Spiel wartete der SVV Weimar III. Ebeleben fand schnell ins Spiel und sicherte sich den ersten Satz souverän mit 25:14. Der zweite Satz war lange umkämpft, aber die Helbestädter konnten ihn am Ende mit 30:28 für sich entscheiden. Im letzten Satz ließ der VSV nichts mehr anbrennen und sicherte sich diesen mit 25:18 und damit das erste Spiel des Tages mit 3:0. Im zweiten Spiel ging es gegen die junge Mannschaft des Erfurter VC. In den ersten beiden Sätzen gingen die Ebelebener konzentriert ans Werk und holten sich beide mit 25:22 und 25:14. Im dritten Satz hatte Ebeleben Matchball, verlor diesen aber noch 26:28. Auch im Satz vier hatte der VSV nach langem Kampf wieder mehrere Matchbälle, aber eine aus Ebelebens Sicht ungerechtfertigte Disqualifikation eines Spielers führte letztendlich nach minutenlangen Diskussionen zum Satzverlust. Von dieser Situation noch sichtlich beeindruckt kamen die Ebelebener nicht mehr richtig ins Spiel und verloren den Tiebreak mit 11:15 und damit das Spiel 2:3 trotz eines 2:0-Satzvorsprunges und Matchball.