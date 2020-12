Weihnachtsgottesdienste in Erfurt deutlich reduziert

Erfurt Weihnachtsgottesdienste finden in Erfurt in diesem Jahr in deutlich reduzoerter Form statt. Gemeinden entscheiden selbst, ob sie Hygieneauflagen einhalten kann.

Die meisten evangelischen Kirchengemeinden Erfurts werden ihre Weihnachtsgottesdienste feiern und nicht absagen, so die Entscheidung nach einer Videokonferenz der Pfarrer und Vorsitzenden der Gemeindekirchenräte am Montagabend. "Sie tun dies allerdings in deutlich reduzierter Form und unter Beachtung strenger Schutzmaßnahmen", sagt Matthias Rein, Senior des Evangelischen Kirchenkreises. Gleiches gilt für die katholischen Kirchengemeinden im Erfurter Umland und für die Erfurter Domgemeinde, während die Innenstadtgemeinde St. Laurentius alle Christvespern ins Internet verlegt.

Vorsichtig und ohne die teilnehmenden Menschen zu gefährden, sollen die reduzierten Gottesdienste veranstaltet werden. "Wo welche stattfinden werden, das ist von Dorf zu Dorf unterschiedlich, in den meisten Innenstadtkirchen wird es welche geben, auch wenn sich überall Befürworter und ablehnende Stimmen äußerten", erläutert der Senior. Weil sich die Infektionszahlen weiterhin besorgniserregend entwickeln, haben etliche Kirchgemeinden nachjustiert und vom städtischen Gesundheitsamt Hygienekonzepte absegnen lassen.

Anders als es zunächst Anfang Dezember für den Kirchenkreis hieß, finden die Veranstaltungen zum Teil auch in Kirchhöfen, also im Freien statt. Auch dafür gibt es genehmigte Hygienekonzepte. Eine Mund-Nase-Bedeckung und eine Anmeldung braucht jeder Teilnehmer. Das gilt nach wie vor.

Abgesagt sind die Weihnachtsgottesdienste unter anderem in den Kirchspielen Windischholzhausen, Marbach-Salomonsborn und Frienstedt und in den Gemeinden Gebesee, Ringleben, Andisleben und Walschleben haben beschlossen, die Gottesdienste an Heiligabend abzusagen. Begründet wird dies unter anderem damit, dass Abstände beziehungsweise Auflagen nicht eingehalten werden können, wurde in der Videokonferenz gesagt.

Weil in den direkten Weihnachtsgottesdiensten meist kein Krippenspiel aufgeführt wird und auch die Musik sehr reduziert ist, lädt Senior Rein die Menschen dazu ein, "sich auf den Homepages der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises die vielen schönen online-Angebote aus Erfurter Kirchengemeinden anzuschauen. Krippenspiele, Weihnachtsgottesdienste, Andachten, ganze Weihnachtsfilme sind dort zu finden. "Wir laden dazu ein, Andachten zu Hause und im Familienkreis zu feiern, die Weihnachtsgeschichte zu lesen und Weihnachtslieder zu singen.

Gott ist nahe. Das feiern wir zu Weihnachten, auch wenn wir leiblich derzeit besser auf Abstand bleiben", sagt er.

In der Thomaskirche ist ein Online-Gottesdienst bereits aufgezeichnet, der Heiligabend ab 15 Uhr im Netz anklickbar sein wird unter www.thomasgemeinde-erfurt.de. "Es ist eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Pfarrbereich Bischleben für die Region Erfurt West", sagt Pfarrer Christoph Knoll von der Thomasgemeinde. Fluchtsituationen ziehen sich wie ein Roter Faden durch den Gottesdienst-Film. Ein Iraner der aus seiner Heimat flüchtete und in Erfurt angekommen ist, ein Familienvater aus Bechstedt-Wagd, dessen Heim abgebrannt ist, die Sängerin Christina Rommel, die wie andere Künstler in Zeiten der Pandemie agieren muss -- Erfurter Geschichten sind eingebettet in die Weihnachtsgeschichte von Maria und Josef auf ihrem Weg nach Betlehem.