Weihnachtsstollen für Eisenberger Klinikpersonal

Bürgermeister Michael Kieslich, Kliniken-Geschäftsführer David Thies und CDU-Landtagsabgeordneter Mario Voigt (on links nach rechts) geben das erste Stück Stollen an Pflegefachkraft Kevin Becker.

Mit 15 Weihnachtsstollen überraschten CDU-Landtagsabgeordneter Mario Voigt und Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) zu Weihnachten das Pflegepersonal, die Ärzteschaft und das begleitende Personal der Waldkliniken Eisenberg. „Normalerweise haben wir in den zurückliegenden Jahren die Stollen immer persönlich auf die Stationen gebracht, das ist aber diesmal wegen Covid 19 nicht möglich“, sagte Voigt.

Stellvertretend für das gesamte Klinikteam nahm Geschäftsführer David Thies die Weihnachtsüberraschung im neuen Bettenhaus der Kliniken entgegen, kurze Zeit später fanden sich dann aber die ersten Pflegekräfte und Ärzte ein, um den in der Konditorei Gräfe gebackenen Stollen zu verkosten. Vize-Pflegeteamleiter Kevin Becker findet es nicht schlimm, dass er und andere Kolleginnen und Kollegen über Weihnachten arbeiten müssen. „Wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, dann muss einem bewusst sein, dass Schichtdienst an Feiertagen einfach dazu gehört.“

Mit gerade einmal 60 Patienten, darunter 16 an Covid 19 erkrankten Patienten, ist die Zahl der zu Betreuenden in den Waldkliniken gegenwärtig überschaubar. „Wegen der relativ geringen Zahl an belegten Betten haben wir noch mehr Zeit, um uns um die Patienten zu kümmern“, sagte Becker.

Neben den Waldkliniken besuchte Mario Voigt am Heiligabend auch noch die Polizeistation in Eisenberg sowie mit CDU-Landtagsabgeordneten Stephan Tiesler die Polizeiinspektion Saale-Holzland in Stadtroda.