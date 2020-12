Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Sömmerda steigt

Sömmerda Die Zahl der Corona-Infektionen ist am Montag im Landkreis Sömmerda weiter gestiegen. Der Inzidenzwert liegt jetzt bei 187.

Die Zahl der Corona-Infektionen im Landkreis Sömmerda ist am Montag weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl derer, bei denen das Virus seit Ausbruch der Pandemie nachgewiesen wurde, aktuell mit 1089 an, das sind 13 mehr als am Tag zuvor. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Auch der Inzidenzwert (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) liegt mit 187,2 etwas höher als am Vortag. Das Robert-Koch-Institut weist allerdings darauf hin, dass in der Zeit um den Jahreswechsel meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden.

Dies müsse bei der Interpretation der Fallzahlen beachtet werden. Gestiegen ist laut Robert-Koch-Institut auch die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl wird für den Landkreis Sömmerda aktuell mit 24 angegeben, drei mehr als am Tag zuvor. Aufgrund unterschiedlicher Erfassung hatte die vom Landkreis gemeldete Zahl der Todesfälle vor Weihnachten bereits bei 25 gelegen. Seit dem 24. Dezember bis zum 3. Januar werden die Zahlen vom Landkreis nicht mehr aktualisiert.