Innenminister Maier: Thüringer Polizei muss attraktiver Arbeitgeber sein

„Die Thüringer Polizei muss für jungen Menschen ein attraktiver Arbeitgeber sein.“ Dafür spricht sich Innenminister Georg Maier (SPD) im Salve-Talk mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer aus. Dazu gehören eine attraktive Bezahlung, Karrieremöglichkeiten aber auch eine ordentliche Ausrüstung. Das gesamte Setting müsse stimmen, so der Minister. Denn die Zahl möglicher Bewerber für die Thüringer Polizei geht nach seinen Worten seit Jahren deutlich zurück.

Der Minister zeigt sich optimistisch, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen Linkspartei, Grünen und SPD noch einmal zu mehr Stellen bei der Polizei führen werden. Trotz Aufstockens des Personals und einem Verdoppeln der Anwärterzahlen in den vergangenen Jahren sei der Personalkörper der Polizei geschrumpft und weiter gealtert, so Maier. Das führe auch zu einem höheren Krankenstand.

Für Sicherheit an Weihnachtsfeiertagen ist gesorgt

Allerdings drehe sich gerade die Situation, da die Zahl der neu ausgebildeten Polizisten künftig die der aus dem Dienst ausscheidenden Beamten übersteigen werde. Aber es dauere eben zwei bis drei Jahre, bis die künftigen Thüringer Beamtinnen und Beamten ausgebildet seien. Mit Blick auf die personellen Ziele bei der Polizei lehnt der Minister ein Agieren mit wechselnden Mehrheiten im Landtag ab. So lasse sich nicht regieren, betonte der SPD-Politiker.

Für die Sicherheit an den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester sei in Thüringen gesorgt. Für größere Veranstaltungen gebe es Sicherheitskonzepte seitens der Verantwortlichen. Zudem habe sich die Polizei einen Überblick über die Situation in Thüringen erarbeitet und sei vorbereitet. Der Minister, aber auch Martin Rustler, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes in Erfurt, verweisen im Gespräch darauf, dass in den Vorjahren die Feiertage und der Jahreswechsel immer recht friedlich verlaufen seien.

Für die Einsatzkräfte des DRK sind die Weihnachtsfeiertage zumeist eine ruhige Zeit, da die meisten Menschen bei ihren Familien seien und nur vergleichsweise wenige Veranstaltungen angeboten werden. Silvester seien die Rettungsdienste zwischen 0 Uhr und 3 Uhr voll gefordert, so Martin Rustler. Unfälle mit zumeist illegalen Böllern aber auch Verletzungen nach tätliche Auseinandersetzungen oder Stürzen infolge des Alkoholgenusses seien die Hauptursachen für die Einsätze.

Zahl der Attacken auf Rettungsdienste ist konstant geblieben

In größere Städte seien die Rettungsdienste der Belastung besser gewachsen als ländliche Regionen, da es dort diesen kurzzeitigen Dauerstress seltener gebe. Der DRK-Verantwortliche verweist darauf, dass die Anzahl von Übergriffen und Attacken auf Rettungsdienste in Thüringen in den vergangenen Jahren nach internen Erhebungen konstant geblieben seien. Er fordert da zu einer differenzierten Betrachtung auf.

Zugleich weist Martin Rustler darauf, dass für die Arbeit der Rettungsdienste in Teilen der Bevölkerung immer weniger Verständnis gebe. Immer häufiger erfolgten Beschimpfungen oder Unverständnis, wenn ein Rettungswagen in der zweiten Reihe halte, weil einem Patienten schnell geholfen werden müsse. „Wer helfe darf nicht angegriffen werden“, stellt er klar. Den Leuten müsse immer bewusst werden, dass es einer ihrer Verwandten sein könnte, der sich gerade in Not befinde.

Feuerwerk ist nicht überall in Thüringen erlaubt

Auch für Polizistinnen und Polizisten werde zunehmend mangelnder Respekt zu einer immer größeren Belastung. Die Beamtinnen und Beamten würden sich immer häufiger darüber beschweren, so Georg Maier. Im Gegensatz zu Rettungsdiensten und Feuerwehr sei die Polizei aber im Umgang mit Angriffen oder verbalen Attacken geschult und könnte mutmaßliche Täter auch für Ermittlungen stellen.

Wirkliche Risikogebiete, beispielsweise in der Silvesternacht, sieht Innenminister Georg Maier in Thüringen nicht. Allerdings würde er schon raten, bestimmte Hotspots zu meiden. Und der Minister erinnert daran, dass Feuerwerk nicht überall in Thüringen erlaubt sei, beispielsweise um historische Gebäude vor Bränden zu schützen. Diese Verbote versuche die Polizei in der Nacht zum Jahreswechsel mit durchzusetzen. Ein generelles Verbot von Silvesterfeuerwerk lehnt der Minister aber ab. Das Feuerwerk habe Tradition in Deutschland. Es dürfe aber nicht zur Gefahr Dritter werden.

Das Gespräch „Am Anger: Einsatz der Rettungskräfte rund um die Feiertage und Silvester“ kann ab 25. Dezember 18.15 Uhr auf salve.tv gesehen werden.

