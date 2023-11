„Jazzy-Duo“ aus Arnstadt: Wunschkonzert mit Weltpremiere

Arnstadt. Der diesjährige Auftritt des jazzy-duos im Arnstädter Theater ist für den 29. Dezember geplant.

In der Weihnachtszeit gibt es viele musikalische Traditionen, auch das Arnstädter „jazzy-duo“ pflegt eine: „Bei unserem ersten Konzert sind wir am 28. Dezember 2007 im Theatercafé Arnstadt aufgetreten – das war ein so schönes und prägendes Erlebnis, dass wir seitdem, also seit mittlerweile bereits 16 Jahren, zu dieser Zeit im Theater auftreten – nach der Premiere aber immer im großen Saal“, verrät Jessica Jacob alias Jazzy, die mit ihrem Bruder Philipp (Phil) das „jazzy-duo“ bildet.

Vom Jazz zum Deutschpop gewechselt

Bei Festen und Veranstaltungen in ihrer Heimatstadt Arnstadt sind Jessica und Philipp Jacob alias Jazzy und Phil als „jazzy-duo“ meist mit dabei. Foto: Britt Mandler

„Beim ersten Konzert habe wir tatsächlich Jazz gespielt“, erinnert sich die Sängerin, die wie ihr Bruder tagsüber als Lehrerin arbeitet. „Aber danach haben wir das Genre gewechselt, haben gemerkt, dass Deutschpop, das Singer-Songwriter-Thema besser gefällt – und den Fans auch.“ Mehrere Alben und Singles sind bereits erschienen, in seinen Liedern erzählt das „jazzy-duo“ kleine Geschichten aus dem Leben, dem Alltag, von der Liebe, von Glück, aber auch von Enttäuschungen, die bewältigt werden wollen.

Fans wählen Titel aus

Der diesjährige Auftritt am 29. Dezember im Arnstädter Theater ist als Wunschkonzert geplant – die Gäste können sich mit einer kurzen Begründung ihre persönlichen Lieblingstitel der Band wünschen. Die werden dann ins Programm eingebaut, verspricht Jazzy. „Auf der Liste stehen bereits einige Songs. So etwa das Lied „Nur nach vorn“, weil es so lebensbejahend und motivierend ist, das hat schon mehreren Fans geholfen, weiterzumachen, auch wenn es gerade mal nicht so einfach ist. Ein neunjähriges Mädchen hat sich den Titel „Leerlauf“ gewünscht, weil sie den einfachen Refrain schon als Zweijährige mitsingen konnte – deshalb ist es ihr Lieblingslied geworden und bis heute geblieben.“

Im Konzertprogramm werden aber neben bekannten Titeln auch neue Lieder stehen, die die Fans noch nicht kennen, kündigt Jazzy zwei Premieren an. „Und auch nach schon so vielen eigenen Titeln sind wir gespannt, wie sie beim Publikum ankommen. Wenn sie gefallen, wäre das für uns natürlich das schönste Weihnachtsgeschenk.“

Infos zur Abstimmung unter www.jazzy-duo.com, Karten für das Konzert unter 03628/618 633.