Jörg Hammer zieht Klage vor Verwaltungsgericht zurück

Der „Ehrenbürgermeister“ der Saaleplatte, Jörg Hammer (FWW), hat seine Klage vor dem Verwaltungsgericht zurückgezogen. Das Ganze sei nun gegenstandslos, so dass das zwangsläufig sei, sagte er auf Nachfrage.

Klage führte er, nachdem die Kommunalaufsicht einen Widerspruch zwischen seiner (damals noch) Tätigkeit als Bürgermeister und seiner neuen Tätigkeit als Amtsleiter im Bad Sulzaer Rathaus erkannt haben wollte. Im Vorfeld gab es einen Hinweis – aus Bad Sulza . . .

Weil in der Sache zunächst nicht zu entscheiden war, zog er vor Gericht, wo geklärt werden sollte, ob er in der monatelangen Übergangszeit, in der er eine Doppelfunktion als Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter bekleidete, überhaupt rechtsgültige Entscheidungen habe treffen können.

Nachdem Bad Sulza und Saaleplatte seit 1. Januar eins sind, die Gemeinde Saaleplatte nicht mehr existiert, war die Frage laut Hammer obsolet geworden. Inoffiziell sei aber festgestellt worden, dass er alles korrekt gemacht, es keine Rechtsverstöße gegeben habe.