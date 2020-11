Bildungsstaatssekretärin Julia Heesen wird am Dienstag zur Landesbeauftragten für Kinderschutz und die Bekämpfung sexueller Gewalt an Kindern im Freistaat Thüringen ernannt – und hat Großes vor: Sie stellt ihre Zusatzaufgabe unter das Motto „Behüten, bemerken, beenden“.

Missbrauch kann überall stattfinden: Im familiären Bereich, im Kindergarten und in der Schule, im kirchlichen Umfeld ebenso wie in der Freizeit etwa bei Sport oder Kultur. Die Beispiele sind zahllos: Im Frühjahr stand ein ehemaligen Chorleiter aus Gera vor Gericht, der sich in 680 Fällen an jungen Sängerinnen sexuell vergangen hat. Zu drei Jahren Haft wurde der 76-Jährige verurteilt, nachdem er die Taten eingeräumt hatte.

Er bat die Opfer auch um Entschuldigung. Der Fall sorgte aber auch deshalb für Diskussionsstoff, weil der Missbrauch über fast ein Jahrzehnt nicht aufgeflogen und damit ein Institutionenversagen verbunden war. Der Mann hatte für seine Arbeit zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem das Bundesverdienstkreuz.

Der neue Posten ist nicht an die Person, sondern ans Amt gebunden

Heesens Verpflichtung für Kinderschutz und gegen den sexuellen Missbrauch ist kein Kurzfrist-Engagement: Für den Fall, dass schon im nächsten Frühjahr wahlbedingt Schluss sein könnte, wird diese Beauftragung bleiben. Sie ist ausdrücklich nicht an die Person, sondern an das Amt gebunden, betont die Juristin.

Das sei ihr mit Blick auf die Bedeutung der Aufgabe sehr wichtig, sagt sie kurz vor der Ernennung. Dazu ist wichtig zu wissen, dass Thüringen deutschlandweit die prozentual höchsten Häufigkeitszahlen beim sexuellen Missbrauch von Kindern nach den einschlägigen Paragrafen aufweist. Heesen schätzt ein, dass dieser Prozentsatz auch den Rückschluss zulässt, dass in Thüringen solche Fälle öfter als anderswo zur Anzeige gebracht werden. Insofern seien die Zahlen auch ein Beleg für Sensibilisierung und die bereits gute Arbeit der zuständigen Institutionen.

Die neue Beauftragte will auch identifizieren, „was schon jetzt im Zusammenhang mit dem Kinderschutz sehr gut läuft; wo also vor allem nötig ist, das zu stabilisieren. Beim Blick auf die große Tafel an der Wand von Heesens Büro wird deutlich: Die Landesbeauftragte wird sich zentral für die Koordinierung der Arbeit einsetzen, die schon jetzt von vielen unterschiedlichen Institutionen geleistet wird.

Es geht vor allem auch darum, Praxis, Wissenschaft und Politik miteinander zu verknüpfen – und das, was getan werden muss, ressortübergreifend zu koordinieren. Heesens Außenwirkung beschränkte sich bisher vor allem auf Auftritte als Regierungsvertreterin im Landtag, wenn sie Anfragen zu Bildung, Jugend und Sport zu beantworten hatte.

Heesen: „Wir brauchen Ansprechstellen“

Die Arbeit einer Staatssekretärin ist generell weniger publikumswirksam als die des Ministers – in ihrem Fall ist das Helmut Holter –, der in aller Regel den Kopf auch medial für das hinhält, was im Haus erarbeitet wird. Heesens bisher geringer Bekanntheitsgrad über die engeren Bildungs- und Ministerialzirkel hinaus hängt aber auch damit zusammen, dass wenige Tage nach ihrem Amtsantritt im März der erste Lockdown kam.

Julia Heesen wird am Dienstag zur Landesbeauftragten für Kinderschutz und die Bekämpfung sexueller Gewalt an Kindern im Freistaat Thüringen ernannt Foto: Sascha Fromm

In der Kabinettssitzung am Dienstag erhält Heesen offiziell zu ihrer Staatssekretärsaufgabe den Zusatzposten für Kinderschutz und die Bekämpfung sexueller Gewalt an Kindern im Freistaat Thüringen. Gleich im Anschluss wird sie die Ziele ihrer Arbeit in der Regierungsmedienkonferenz vorstellen.

„Es ist wichtig für Betroffene, dass sie eine politisch hoch angebundene Stelle hört und ihre Anliegen schnell und gut weitertransportieren kann“, so Heesen. „Es gibt viele gesellschaftliche Akteure, viele Netzwerke. Aber als Landesbeauftragte werde ich der Frage nachgehen: Wo sind Lücken? Wo brauchen wir Schwerpunkte? Was müssen wir ergänzen?“

Daher auch die drei B: „Bemerken bedeutet auch, in der Öffentlichkeit zu zeigen, woran erkennbar ist, dass ein Kind Hilfe braucht. Wir müssen jene, die mit Kindern zu tun haben, fortbilden. Das gilt vor allem auch für Kindergärten und Schulen, also die Bereiche, die wir hier im Haus verantworten“, so Heesen. Und: „Wir brauchen Ansprechstellen.“ Kinderschutz kostet Geld, schon jetzt. Es muss über Förderung von Maßnahmen gesprochen werden.

Wichtig ist der abgestimmte Umgang mit Verdacht und Verdächtigen

Die Landesarbeitsgemeinschaft LAG Kinderschutz, sagt Heesen, habe sie bereits darauf hingewiesen, dass ein Hindernis zur Äußerung von Missbrauchsverdacht die Angst sei, jemanden unberechtigt in einen kaum mehr öffentlich auszuräumenden Misskredit zu bringen. Für die Beauftragte, die aus der Rechtswissenschaft kommt, ist das ein wichtiger Aspekt: „Zu einem guten Konzept, Meldungen zu erleichtern, gehört auch: Wie gehen wir mit dem falschen Verdacht um?“

Beim Arbeitsschwerpunkt „Beenden“ kommen viele Institutionen und die entsprechenden Fachleute zusammen – „von der Polizei, den Familiengerichten über die Schulen bis zur Jugendhilfe“, nennt sie nur einige. Die Beauftragte macht sich Gedanken darüber, wer in diesem Bereich „die Federführung haben könnte, um den Prozess der vielen Akteure zu sortieren“.

Langfristig beenden, das bedeute für Betroffene auch, einen Abschluss zu finden und Wunden heilen zu lassen. Wie schwer das ist, lässt sich womöglich an einem weiteren Fall in Gera ermessen: Dort muss Ende November am Landgericht erneut gegen 58-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs seiner Enkeltochter in 161 Fällen verhandelt werden. Er war im Februar 2019 zu einer Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil jedoch auf und verwies die Sache an eine andere Kammer.

Damit es bei Missbrauch erst gar nicht zu einer solchen Flut von Übergriffen kommt, könnte die Beauftragte den drei B noch ein K hinzufügen – für Kommunikation: „Es gibt viel Wissen in der Praxis und der Fachwelt“, sagt Heesen, aber es gebe Themen, die noch stärker in die Gesellschaft hineingetragen werden müssen. Beispielsweise jenes, dass nicht nur Mädchen, sondern immer schon auch Jungen sexuellen Missbrauch erfahren.

