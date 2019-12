Polizisten suchen im November 2019 nach Spuren am Gleisbett der Straßenbahn. Am Abend des 11. November sollten nach ersten Angaben wieder Schüsse auf eine Straßenbahn abgegeben worden sein. Inzwischen ist die Ursache geklärt.

Keine Schüsse auf Jenaer Straßenbahn: Politisches Motiv wohl Ursache für weitere Attacke

Grund waren stattdessen Materialfehler im Glas. Das ergaben laut Polizei die Gutachten zweier Sachverständiger, die sich nach der Veröffentlichung bei der Polizei gemeldet hatten.

Der Schaden sei demnach typisch für Materialfehler bei der Herstellung. Nach den Hinweise der Wissenschaftler stellte die Staatsanwaltschaft Gera die Ermittlungen ein. Die Bahn befand sich in Höhe der Haltestelle „Sportforum“ und fuhr stadtauswärts. Eine 17-jährige Mitfahrerin hörte einen lauten Knall und sah, dass eine Scheibe zersplitterte. Sie erlitt einen Schock.

Geklärt waren bereits die Schüsse am 27. Januar 2019. Ein 39-Jähriger steht im dringenden Tatverdacht, in Jena-Lobeda und einen Tag später am Volksbad mit einer Zwille Stahlkugeln auf Straßenbahnen geschossen zu haben. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Noch nicht geklärt ist ein Angriff mehrerer Personen am 16. November 2019 auf eine Bahn, die an der Endhaltestelle in der Naumburger Straße stand und bei der mehrere Fenster mit Steinwürfen zersplittert wurden. Außerdem warfen die Personen Farbbeutel gegen die Bahn. Hier gab es laut Polizei offenbar ein politisches Motiv: Die Bahn war mit Werbung der Bundeswehr-Karriereberatung beklebt.