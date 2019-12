Apolda. Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand sprach jetzt über Erledigtes in 2019 und ehrgeizige Vorhaben im nächsten Jahr.

Kita-Neubau in Apolda Großprojekt 2020

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kita-Neubau in Apolda Großprojekt 2020

Den Neubau des Kindergartens für die Moorentaler Spatzen nennt Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand als einen der Schwerpunkte fürs neue Jahr. Zwar hat die Stadt noch keinen Haushalt, aber dieses Projekt wird in jedem Fall fortgesetzt. Die Baugrube ist inzwischen ausgehoben, so dass es 2020 mit dem Rohbau losgehen kann. 2019 wurden bereits 250.000 Euro in das Projekt investiert.

Zudem verwies er auf die gelungene Archiverweiterung und das nun abgeschlossene große Investitionsprojekt Sanierung Martinskirchquartier. Geplant werden soll 2020 zudem die Sanierung von Wegen und Straße am Eiermannbau, damit man 2021 mit der Realisierung starten kann. Mit Blick auf den Eiermannbau selbst meinte Eisenbrand, dass er sich auch den Erwerb der Immobilie durch die Kommune vorstellen könne. Er gehe mit diversen Nutzungsideen schwanger, wolle damit aber erst dann an die Öffentlichkeit gehen, wenn er mehr Unterstützer davon überzeugt habe, machte Eisenbrand neugierig. Die 5,3 Millionen Euro, die das Bundesinnenministerium für die „Nutzbarmachung“ des denkmalgeschützten Gebäudes in den nächsten Jahren bereitstelle, seien jedenfalls ein hoffnungsvolles Zeichen. Auch hofft der Bürgermeister, dass es in Sachen Glocken-Stadt-Museum spürbare Fortschritte gibt. Sein Eindruck sei, dass die Standortdiskussion nun abgeebbt sei, zeigte sich das Stadtoberhaupt zuversichtlich. Mit Blick auf den laufenenden Stadthaushalt meinte er, dass man beim Verwaltungshaushalt wohl mit dem Geld hinkommen, beim Vermögenshaushalt wegen aktuell noch fehlender Einnahmen aber noch ein Delta von mehr als 100.000 Euro aufweise. Ob es in der Endabrechnung tatsächlich bei einer schmerzlichen Lücke bleibt oder nicht, muss abgewartet werden. Mit Blick auf die 2019 abgehakten Investitionen verwies er im Jahresendgespräch auf die eine Million Euro, die in die Kita „Zwergenland“ geflossen seien. Erfreulich sei der Verkauf des Buches „Apolda. Auf dem Weg in eine neue Zeit“, in dem die Geschichte der Stadt seit 1990 thematisiert wird. 1000 Exemplare wurden davon gedruckt. Die Touristinformation hatte bis gestern 620 verkauft. „Der Buchladen“ in Apolda konnte bislang 276 Exemplare absetzen. Ansonsten resümierte der Bürgermeister viele gelungene Veranstaltungen in diesem Jahr, die vom ersten Maschenfest über einen tollen Musiksommer bis zur Fête de la Musique reichten. Auch die erste „Apoldinale“ habe sich als eine feine Sache erwiesen. Apropos Musiksommer: Für diesen gibt es seit kurzen einen eigene Internetseite, zudem läuft der Verkauf für die Konzerte mit Sarah Connor und Clueso im August 2020 auf Hochtouren.

Die Hälfte der Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung zum Apoldaer Musiksommer 2019 floss übrigens den Feuerwehrvereinen Utenbach und Zottelstedt zu. Die Kameraden hatten sich unter anderem bei der Einweisung der Parkplatzsuchenden engagiert. Gefeiert habe man auch 20 Jahre Apoldaer Glockenspiel. Technisch betreut wird es sei vielen Jahren von Ernst Fauer, der seit einiger Zeit Wolfgang Pirl in die Einzelheiten einweiht, der Fauer „im Amt“ folgen soll. Zum erneut ausgeschriebenen Fassadenpreis meinet Eisenbrand, dass sich für die aktuelle Wettbewerbsrunde sieben Hauseigentümer gemeldet haben. Die Jury werde im Januar tagen, die Preisverleihung sei für März angedacht. Im Januar stehe die feierliche Einweihung des neuen Schlauchturms der Feuerwehr auf der Agenda. Die Abseil-Automatik am Schlauch- und Übungsturm hat der Bürgermeister jetzt in Augenschein genommen. Alles funktioniere nun bestens, freute er sich. Bei den kommunalen Unternehmen ergaben sich 2019 zwei nennenswerte Personalveränderungen. Geschäftsführer Michael Müller verließ die Energieversorgung Apolda Richtung Rente, ebenso ist es beim langjährigen Geschäftsführer der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft, Bernd Röppenack.