Das Landgericht Gera hat einen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Beim Prozess vor dem Landgericht hatte der Klempner eingeräumt, seine Stieftochter missbraucht zu haben.

Geschädigte vertraut sich einer Freundin an

Die Staatsanwaltschaft hatte den 1975 geborenen Mann wegen zwei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs und drei Fällen des sexuellen Missbrauchs angeklagt. Die Familie lebt im südlichen Saale-Holzland-Kreis, zu den Übergriffen war es in den Jahren 2017 und 2018 gekommen. Das Mädchen war zwischen neun und elf Jahren alt und vertraute sich einer Freundin an. Jene berichtete ihrer Mutter davon, die wiederum die Mutter der Geschädigten, also die Frau des Angeklagten, informierte. Ein Gutachter kam zur Auffassung, dass die Aussagen des Kindes glaubwürdig waren.

Unter diesen Voraussetzungen fand nach Verlesung des Anklagesatzes ein Rechtsgespräch statt. Als Ergebnis nannte der Vorsitzende Richter Berndt Neidhardt, dass der Angeklagte im Falle eines Geständnisses mit einer Haftstrafe zwischen drei und vier Jahren zu rechnen habe, weil er damit dem Mädchen die belastende Aussage vor Gericht erspart. Der Angeklagte ging darauf ein und räumte die Vorwürfe ein. Unsicher blieb die Anzahl jener Fälle, die als schwerer sexueller Missbrauch zu werten sind. Voraussetzung dafür ist das Eindringen in den Körper des Kindes. Einen Fall stellte das Gericht daraufhin ein.

Anträge im Rahmen der Verfahrensabsprache

Staatsanwältin Anna Koch beantragte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten, die Nebenklagevertreterin Stefanie Biewald schloss sich an. Verteidiger Andreas Wölfel plädierte auf drei Jahre Freiheitsstrafe. Die zweite Strafkammer entschied auf drei Jahre und drei Monate.

Das Urteil konnte aufgrund der Verfahrensabsprache nicht rechtskräftig werden. Eine Woche haben die Prozessparteien nun die Gelegenheit, Revision einzulegen. Der Angeklagte befindet sich derzeit auf freiem Fuß.