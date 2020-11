Kreis wird Investitionen in Infrastruktur 2021 forcieren

Klappt alles, dann werden die Kreistagsmitglieder am 26. November 2020 den Kreishaushalt für 2021 beschließen. Die Verwaltung hat das Zahlenwerk längst erarbeitet. Die Fraktionen befassen sich gerade damit, um Änderungswünsche zu formulieren.

Nach derzeitigem Stand hätte der Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) ein Volumen von etwa 117 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt (Investitionen) von 21 Millionen Euro.

Allein die soziale Leistungen steigen auf ein Volumen von etwa 37 Millionen Euro (2020: 34, 2019: 33 Millionen Euro). Hinzu kommen die Zusatzkosten durch die Corona-Pandemie, die sich auch fürs nächste Jahr schlecht kalkulieren lassen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung machte Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) klar, dass sie die Investitionen in Schulen, Straßen und Radwege fortsetzen möchte. Begonnene Bauvorhaben sollen weitergeführt, die Digitalisierung des Verwaltungshandeln (E-Goverment) intern sowie im Verhältnis zum Bürger vorangetrieben werden. Letzteres soll allein 2021 mit einer halben Millionen vom Land unterstützt werden.

Über den Digitalpakt sollen vom Bund knapp über eine Millionen Euro in die Infrastruktur der Schulen fließen, damit dort die Voraussetzungen für die weitere Digitalisierung – etwa neue Verkabelungen, W-LAN und so fort – geschaffen werden können. Vorausgegangen war dem Antrag eine Begutachtung der Schulen durch den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen, dem der Kreis angehört. Zudem hatten die Schulen jeweils Medienkonzepte erarbeitet.

Fortgesetzt werden zum Beispiel die Investitionen in den Schulverbund Werner Seelenbinder in Apolda sowie den Schulneubau Pfiffelbach. Ebenfalls auf der Agenda steht der Dauerbrenner Grundschulneubau Bad Berka. Die Planung dafür wird fortgesetzt, so die Landrätin. Im Jahre 2021 stehen 927.000 Euro im Haushalt, eine Teilsumme der vom Land zugesicherten fünf Millionen Euro.

Erfreulich ist die Verdopplung der Schulinvespauschale. Diese soll bei rund 1,3 Millionen Euro liegen. Überhaupt gibt es 2021 erheblich mehr Zuschüsse vom Land für Investitionen – sie summieren sich immerhin auf über elf Millionen Euro.

Auch im Straßenbau folgen einige Investitionen.

Merklich zurückgeführt wird indes die Kreditaufnahme. Nahm der Kreis in diesem Jahr noch rund 9,6 Millionen Euro Fremdmittel in Anspruch, soll der Gesamtbetrag 2021 auf rund 4,9 Millionen Euro sinken. Die entsprechende Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist auch geringer als 2019 und 2020, nämlich nur rund 2,58 Millionen Euro, so dass auch weniger Kredite aufgenommen werden können.

Hintergrund ist das Kriterium der sogenannten „dauernden Leistungsfähigkeit“. Sie ist gegeben, wenn der Kreis seine laufenden Verpflichtungen erfüllen kann, zugleich aber so gut haushaltet, dass er es schafft, etwas für Investitionen in den Vermögenshaushalt zu packen. – Das gelingt im Weimarer Land seit Jahren, was für eine relativ solide Haushaltsführung spricht. Die Landrätin dazu: „Der Kreis ist verschuldet, ja, aber eben nicht überschuldet.“ Die Verschuldung steigt angesichts der Investitionen jedenfalls bis zum Jahresende 2021 auf knapp über 20 Millionen Euro.

Traditionell ein heikler Punkt sind stets die sogenannten Risikoannahmen. Gemeint ist damit Geld, bei dem nicht hundertprozentig klar ist, ob es fließt, obgleich es geplant ist. 2021 sind es um die drei Millionen Euro, was einen erheblichen Anstieg im Vergleich zum aktuellen Jahr darstellt. Um aber den Haushalt in Einnahmen und Ausnahmen überhaupt ausgleichen zu können, muss die Verwaltung dieses Instrument anwenden. Die Landrätin hofft am Jahresende 2021 jedenfalls auf eine Punktlandung, sprich darauf, dass die Risikenannahmen nicht eintreten. Ansonsten drohte wohl ein Nachtragshaushalt.

Die Risikoannahmen wirkt jedenfalls entlastend auf die Kreisumlage, womit ein weiterer heikler Punkt benannt ist. Tatsächlich kann der Hebesatz stabil gehalten werden, er liegt 2020 wie 2021 nach derzeitigem Stand bei rund 39,1 v. H. Nominal gibt es allerdings eine Erhöhung auf die Gesamtsummen von 33,7 Millionen Euro, zu denen Apolda mit rund 8,5 Millionen den Löwenanteil beisteuert, gefolgt von Bad Berka, Bad Sulza und Großheringen mit Summen irgendwo zwischen 2,7 und 3 Millionen Euro. Alle anderen liegen darunter. Zur Begründung wird angeführt, dass die Umlagekraft der Gemeinde und Städte im Vergleich zu 2020 gestiegen ist. Mit dem Geld aus der Kreisumlage deckt der Kreis, der selbst keine nennenswerten Steuern erheben darf, seinen ungedeckten Bedarf. – Immerhin erbringt er zahlreiche Leistungen auch für die Gemeinden und Städte.

Apropos: Der aus Sicht der Landrätin nicht kostendeckende Mehrbelastungsausgleich, den der Kreis dafür vom Land Thüringen dafür erhält, dass er „fremde“ Aufgaben (übertragener Wirkungskreis) erledigt, steigt 2021. – Um einen Euro pro Einwohner, er liegt damit bei 101 Euro pro Nase.

Derzeit befassen sich die Kreistagsmitglieder mit dem Haushaltsentwurf. Bis 16. November können dazu Anträge gestellt werden. Am 26. November könnte das Zahlenwerk beschlossen werden. Rechtzeitig also zum neuen Jahr.