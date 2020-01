Kreistag: Debatte ums Duschen

Im November des vergangenen Jahres stimmte der Kreistag des Weimarer Landes über den Haushalt 2020 ab. Das Zahlenwerk wurde auch mit Zustimmung der AfD-Fraktion sowie der der Bürgerinitiative Weimarer Land verabschiedet. Das ist Fakt.

Die Kreistagssitzung am Donnerstag indes wird beweisen, dass die AfD mit dem Haushalt im Einzelnen doch nicht ganz so einverstanden ist. So hatte AfD-Fraktionschef Wolfgang Prabel im November 2019 noch vor Beschluss des Haushaltes 2020 Kritik im Detail geübt – und zwar auch zur Frage des Wasserverbrauchs in Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber.

Eine entsprechende Initiative wurde von der AfD seinerzeit bereits angekündigt. Und nun konkret.

So liegt für den Kreistag am 23. Januar folgender gemeinsamer Antrag der beiden Fraktionen vor: „Die Warmwassermengen fürs Duschwasser im Objekt „Auf dem Angespanne“ sind zu reduzieren.“

Wissen sollte man, dass es sich bei der erwähnten Immobilie um eine von drei Gemeinschaftsunterkünften handelt, die die Kreisverwaltung fürs Weimarer Land betreibt. Alle drei befinden sich in Apolda.

Aber zurück zum Antrag von AfD und Bürgerinitiativen: Begründet wird der jedenfalls mit einer „erheblichen Erhöhung“ des Haushaltsansatzes in diesem Jahr, nämlich den Kosten für die Wasserversorgung und das Abwasser. Es handele sich dabei um Kosten, argumentieren die Antragsteller weiter, die steuerbar seien, so beispielsweise durch eine halbstündige Kontrolle der Duschen und ab dem nächsten Jahr zusätzlich durch eine technische Umstellung auf Duschmarken, die bedarfsgerecht ausgegeben werden sollten, finden sowohl Wolfgang Prabel für die AfD-Fraktion als auch Dirk Geyer für die Fraktion der Bürgerinitiativen Weimarer Land.

Um nun sachlich einordnen zu können, worum es eigentlich geht, lohnt durchaus ein Blick auf die Details. Im vergangenen Jahr stellte die Kreisverwaltung nämlich für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in den drei Gemeinschaftsunterkünfte insgesamt 15.000 Euro in den Kreishaushalt ein. Ob dieses Geld ausreichen wird, lässt sich momentan noch gar nicht sagen, weil die Abrechnung fürs Jahr 2019 noch gar nicht vorliege, so die Verwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung.

Im Haushalt 2020 jedenfalls stehen in der genannten Haushaltsstelle 20.000 Euro bereit. Zum Vergleich: Der gesamte Verwaltungshaushalt 2020 hat ein Volumen von rund 112 Millionen Euro . . .

Erhellend in der Sache ist auch ein Blick auf den Wunsch der beiden Fraktionen, „die Kosten stärker zu steuern“. Ja, geht das denn überhaupt? Die Kreisverwaltung meint „Nein!“ Und schiebt die Begründung dafür gleich nach. So habe man im genannten Objekt „Auf dem Angespanne“ doch seit Jahren bereits sogenannte Schlag-Armaturen in den Duschen, die den Verbrauch in einem normalen Maß halten sollen, weil sie sich nach gewisser Zeit abschalten. Wenn allerdings zehn Mal gedrückt werde, könne man nichts machen. Dann laufe natürlich mehr Wasser weg. Denn wer sollte das auch wann und wie kontrollieren, fragt die Verwaltung mehr oder weniger rhetorisch. Zumal auf den Personalaufwand verwiesen wird, der damit auch stiege. Im Endeffekt würde das alles unterm Strich nix bringen.

Ebenso wenig lasse sich ja kontrollieren, wie oft jemand aufs Klo geht und die Spültaste drückt. Die Forderung sei also in gewisser Weise weltfremd, so der Tenor bei den Fachleuten, die damit tagtäglich befasst sind.

Auch das Argument der Duschmarken, das AfD und Bürgerinitiativen vortragen, ziehe nicht, so die Verwaltung. So müssten dafür neue Geräte angeschafft werden, was einen zusätzlichen finanziellen Aufwand mit sich bringe. Auch die Ausgabe der Duschmarken und die Kontrolle, ob diese korrekt verwendet werden, bedeute ja einen zusätzlichen Aufwand, heißt es abschließend.