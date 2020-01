Der Vorsitzende des Sozialausschusses des Stadtrates Apolda, Christian Brändel, sagt, dass der Ausschuss die Satzung des Seniorenbeirates beschlossen habe. Ein solcher Stadtrat soll nun auch in Apolda etabliert werden, heißt es.

Künftigem Seniorenbeirat den Weg geebnet

Der Sozialausschuss des Stadtrates hat jetzt die Satzung für einen Seniorenbeirat in Apolda einstimmig beschlossen. Notwendig mache sich dessen Bildung wegen des 2019 beschlossenen Thüringer Gesetzes zur „Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren“, das die Bildung eines solchen Beirates in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern vorsieht, so Ausschussvorsitzender Christian Brändel.

Die abschließende Entscheidung obliegt dem Stadtrat.

Die durch die Verwaltung vorgelegte Satzung lehne sich eng an die entsprechende Satzung des Kreises an, wo ein Seniorenbeirat bereits seit Jahren bestehe, erfolgreich arbeite, so Brändel.

Ziel sei es, über den Beirat die aktive Beteiligung der Senioren am kommunalen Geschehen zu fördern. Das sei besonders auch im Hinblick auf eine tendenziell alternde Gesellschaft ein richtiges Signal.

Die jüngste Ausschusssitzung fand beim Jugend- und Heimatverein Schöten statt. Vereinsvorsitzender Yves Schreiber stellte dessen engagierte Arbeit vor. Wie Brändel betont, sei ein Besuch der Kultur- und Sozialeinrichtungen im Rahmen der Ausschusssitzungen wichtig für die Information der Ausschussmitglieder aber auch als Anerkennung für die Arbeit der Vereine. Kurzum: Es werde weitere Sitzungen auch außerhalb des Stadthauses geben.