110 Millionen Euro reichen nicht zur Friedenstein-Sanierung

Gotha Bis 2031 werden die Sanierungsarbeiten an Schloss Friedenstein Gotha mit 110 Millionen Euro aus zwei Bund-Landes-Programmen finanziert. Der Fokus liegt auf dem Ost- und dem Westflügel der Barockresidenz. Für alles weitere braucht es mehr Geld.

Noch sind die statischen Untersuchungen an Schloss Friedenstein Gotha nicht vollständig abgeschlossen, da steht bereits fest: 110 Millionen Euro werden zur Generalsanierung der frühbarocken Residenz nicht ausreichen. Das erklärte Doris Fischer, Direktorin der Thüringer Schlösserstiftung, als Bauherrin jetzt auf Nachfrage unserer Zeitung. Die bisher festgestellten konstruktiven Schäden seien so gravierend, dass 60 Millionen Euro allein im Westflügel investiert werden müssen.

Fischers Team hat bislang 13 der 110 Millionen Euro verbaut, die Bund und Land in zwei Sonderprogrammen bis 2031 bereitgestellt haben. Je mehr man von Voruntersuchungen und Planungen ins konkrete Bauen komme, desto rascher flössen die Mittel ab, hieß es. Fischer spricht von größeren sichtbaren Fortschritten im nächsten Jahr und ist zuversichtlich, das avisierte Programm in den verbleibenden acht Jahren zu bewältigen. Voraussetzung sei, dass die Tranchen reservierter Gelder reibungslos freigegeben werden.

Im leergezogenen Westflügel macht Stiftungsdirektorin Doris Fischer sich ein Bild vom Stand der Arbeiten. Foto: Wolfgang Hirsch

Dabei werde man sich auf den West- und den Ostflügel des Barockschlosses fokussieren. Arbeiten im Park und an der Orangerie wurden zurückgestellt, im Nordflügel beschränkt man sich auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen. „Wir sind gar nicht davon ausgegangen, dass wir mit 110 Millionen Euro das Gesamtensemble vollständig sanieren können“, sagte Fischer. Den weiteren Bedarf vermag aktuell niemand zu taxieren. Die Instandsetzung der Thüringer Schlösser wird zur Generationenaufgabe.

Kühle Reaktion auf Kreuch-Vorstoß

Den Vorstoß des Gothaer Oberbürgermeisters Knut Kreuch (SPD), der die Schlossimmobilie am liebsten in die Friedenstein-Stiftung übertragen möchte, wollte die Direktorin nicht kommentieren. Sie sagte lediglich, man werde sich dieser Idee nicht verschließen, sofern die Initiative vom Land ausgehe und die Friedenstein-Stiftung die erforderlichen Kompetenzen besäße.

Kreuch hatte die angeblich schleppende Sanierung scharf kritisiert und behauptet, die Friedenstein-Stiftung könne es besser. Allerdings verfügt sie bislang über keine Bauabteilung, müsste also zuerst einen Stab an Fachkräften gewinnen, die sich in die schwierige Materie einarbeiten. Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) als zuständiger Minister, der qua Amt den Stiftungsräten beider Stiftungen angehört, hatte den Vorschlag Kreuchs an Fischer zur Prüfung übergeben. Eine Einschätzung des Zeitverlusts, der durch eine Eigentumsübertragung im laufenden Baugeschehen entstehen könnte, liegt nicht vor.

www.thueringerschloesser.de

Zum selben Thema: Desaströse Schäden an Gothas Residenzschloss