271. Goethe-Geburtstag wird klein, fein und dezentral gefeiert

Das Goethe-Nationalmuseum öffnet am Goethe-Geburtstag ebenso wie das Schillermuseum und das Kirms-Krackow-Haus bis 23 Uhr und kann kostenfrei besucht werden.

Weimar. Die Feierlichkeiten zum Goethe-Geburtstag fallen wegen der Coronakrise keineswegs aus. Es wird nur anders gefeiert als in den Vorjahren.

Goethes 271. Geburtstag am 28. August wird auch im Coronajahr gefeiert, nur auf besondere Art und anders als bislang gewohnt. So richtet die Klassik Stiftung Weimar den Festtag als Flaniergeburtstag mit vielen kleinen Intervention in der Stadt aus. Das teilte Pressereferentin Katharina Decker auf Anfrage unserer Zeitung mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.