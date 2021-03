69 Millionen Dollar für digitales Kunstwerk

Mike Winkelmann, Künstlername Beeple, hat mit seinem Werk "Everydays: The First 5000 Days" einen Auktionsrekord ausgestellt.

Über 69 Millionen Dollar für eine Datei: Eine Collage aus 5000 kleinen Bildern hat einen Rekord für digitale Kunst erzielt. Das besonders Frappierende daran ist nicht einmal die atemberaubende Höhe des Gebots, sondern dass praktisch jeder das Werk zuhause nachbauen könnte.

Denn es besteht aus aneinander gereihten winzigen Abbildungen von Bildern, die man bei der Online-Plattform Tumblr kostenlos ansehen kann. Der Künstler Beeple lädt fast täglich eines davon hoch.

Jetzt verband er sie zu einer JPEG-Datei mit 21 069 mal 21 069 Pixeln. Die Collage mit dem Titel "Everydays: The First 5000 Days" war einem Käufer nach rund zweiwöchiger Versteigerung 69 346 250 Dollar (rund 57,8 Millionen Euro) wert. Beeple, mit bürgerlichem Namen Mike Winkelmann, veröffentlichte die erschüttert-ungläubige Reaktion seiner Familie in einem Video bei Youtube: "Ich fahre nach Disneyworld!", rief er dort aus.

Das Ergebnis ist der bisherige Höhepunkt des jüngsten Booms digitaler Echtheitszertifikate mit dem Namen NFT (non-fungible token). Sie sorgen dafür, dass unter einer Vielzahl identischer Kopien nur eine Datei als sozusagen signiertes Original gelten kann.

Die Echtheit der Dateien wird bei den meisten aktuellen NFTs mit der Blockchain-Datenkette der Krypto-Währung Ethereum abgesichert. Die Blockchain ist im Grunde eine Datenbank, die alle Transaktionen mit einem digitalen Artikel speichert und auf viele Rechner im Netz verteilt ist. Das macht sie fälschungssicher. Der Hype um Krypto-Geld mit Kursrekorden bei der Digitalwährung Bitcoin dürfte auch den Ansturm auf NFTs befeuert haben.

In den vergangenen Monaten sorgten mit dem Verkauf von NFT-Dateien erzielte Preise immer wieder für Schlagzeilen. Grimes, Popmusikerin und Partnerin von Tesla-Milliardär Elon Musk, verkaufte eine Reihe kurzer Videos für insgesamt rund sechs Millionen Dollar. Ein Clip, in dem Basketball-Star LeBron James den Ball in den Korb hämmert, wechselte für mehr als 200 000 Dollar den Besitzer.

Twitter-Chef Jack Dorsey versteigert aktuell eine digitale Kopie des allerersten Tweets aus dem Jahr 2006, den jeder nach wie vor im Netz sehen kann. Das höchste Gebot liegt bei 2,5 Millionen Dollar. Käufer spekulieren darauf, dass die Dateien mit NFT-Zertifikat irgendwann so viel wert sein könnten wie heute seltene Sammelkarten von Baseball-Spielern.

Beeple, Jahrgang 1981, wurde schon vor der Auktion bei Christie's zu einem Star der Digitalkunst-Szene. Im Dezember verkaufte er eine Kollektion aus 20 NFT-Bildern für 3,5 Millionen Dollar. Im Februar wechselte sein Werk "Crossroads", das Donald Trump als Verlierer der US-Präsidentenwahl zeigt, für 6,6 Millionen Dollar den Besitzer.

Nach spezialisierten Plattformen sprang nun Christie's auf den Zug auf. Das Auktionshaus setzte vor der Versteigerung keinen Schätzpreis an - weil der NFT-Markt so neu sei, wie sein Experte Noah Davis am Freitag im TV-Sender CNBC sagte. Man wisse zwar nicht, wie sich der Wert digitaler Kunstwerke in Zukunft entwickeln werde. Er denke aber nicht, dass es ein einmaliges Ereignis war - sondern dass die Auktion den Wert digitaler Kunst als Sammel-Objekt bestätigt habe.

Die renommierten Auktionshäuser kämpfen darum, jüngere Kundschaft anzulocken. Mehr als die Hälfte der 33 Bieter wurden in den Jahren 1981 bis 1996 geboren, teilte Christie's nach der Auktion am Donnerstag mit. Der Käufer der gut 319 Megabyte großen Datei kann immerhin soweit reinzoomen, dass er sich jedes einzelne Bild der Collage ansehen kann - auch wenn bei zu hoher Vergrößerung die einzelnen Pixel sichtbar werden.

