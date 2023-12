Fabian Kahl von „Bares für Rares“: „Afrika fasziniert mich“

Erfurt Im Podcast „Hollitzer trifft“ spricht Antiquitätenhändler Fabian Kahl aus Ranis über seine Ausbildung zum Safari-Führer und seinen neuen Bildband über Südafrika.

Der Kunst- und Antiquitätenhändler Fabian Kahl aus Ranis ist seit zehn Jahren in der ZDF-Reihe „Bares für Rares” zu sehen. Bereits als Jugendlicher eröffnete er ein Antiquitätengeschäft auf dem Berliner Kurfürstendamm, später leitete er ein Galerie-Projekt für moderne Kunst in Leipzig. Vor einem Jahr ließ er sich in Südafrika zum Safari-Führer ausbilden, jüngst erschien sein Bildband „Der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor”. Im Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer sprach er über…

…„Bares für Rares“: Es gibt immer wieder außergewöhnliche Stücke. Eine sehr hochwertige Münze zum Beispiel, ein Gemälde oder eine handkolorierte Lithographie von Otto Mueller, meinem Lieblingskünstler. Jedes Mal bringen die Leute tolle Kleinigkeiten mit, Porzellanfiguren oder Schmuck, ich kann mich gar nicht sattsehen.

…seine Liebe zu Afrika: 2016 war ich das erste Mal in Afrika – ich sollte Antiquitäten begutachten. Der Verkäufer hat mich zu einer Tour durch den Krüger-Nationalpark mitgenommen – das hat das Afrikafieber in mir entfacht. Ich wollte mehr in diese Richtung unternehmen und bin auf die Ausbildung zum Safari-Guide gestoßen. Das hat mich fasziniert. Als Gast wird man umhergefahren und bekommt das Schönste zu sehen. Aber wie alles zusammenhängt, die Rolle der Pflanzen, Insekten und der Sterne, lernt man nur in dieser Ausbildung. Also habe ich das gemacht und wurde sogar Klassenbester.

…die Ausbildung: In den zwei Monaten muss man richtig büffeln, vom ersten Tag an. Du lernst alles, was du im Busch wissen musst. Das ist echt hart, und obwohl ich immer meine Kamera dabei hatte, kam ich nur mit wenigen Fotos zurück, die aber waren offenbar sehr schön, denn meine Freundin hat sie einem Verlag geschickt. Der wollte einen Bildband davon machen, aber dafür war das Material nicht genug. Also bin ich mit meiner Verlobten nach Botswana und nach Sambia geflogen, um weitere Fotos aufzunehmen, die man jetzt im Bildband sehen kann.

…Safaris: Mit der Grundausbildung darf ich Touristen durch die Gebiete fahren. Um die Gäste zu Fuß durch den Busch führen zu können, braucht man noch eine vierwöchige Ausbildung zum Trails-Guide. Das würde ich auch gern noch machen. Dort zu Fuß unterwegs zu sein, ist natürlich wesentlich gefährlicher und schwieriger als im Auto. Man kann sich auch noch spezialisieren, etwa als Vogelkundler oder im Umgang mit Reptilien. Da lernt man, wie man mit Schlangen und giftigen Tieren umgeht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, und ich möchte unbedingt weitermachen.

„Fabian Kahl. Der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor“, 208 Seiten aus dem teNeues Verlag für 39,90 Euro.

