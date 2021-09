Amtsübergabe im Greizer Sommerpalais

Eva-Maria von Máriássy zur 10. Triennale der Karikatur in Greiz.

Greiz. Ulf Häder wird auf Eva-Maria von Máriássy folgen

Sie ist seit gut 25 Jahren das Gesicht des Greizer Sommerpalais‘, für dessen Sammlung sie unermüdlich arbeitet, forscht und streitet. Eva-Maria von Máriássy wird Ende November 2021 einen für sie ungewohnten neuen Lebensabschnitt beginnen – den der Ruheständlerin.

Seit dem Jahr 1996 ist das Greizer Sommerpalais die Wirkungsstätte von Eva-Maria von Máriássy, zunächst als Kuratorin, seit 2007 als Direktorin des Hauses. Die studierte Kunsthistorikerin hat bis heute keine Gelegenheit ausgelassen, für das Sommerpalais und seine Schätze zu werben, sie einem breiten kunst- und kunstgeschichtlich interessierten Publikum zu öffnen und publik zu machen – mit anspruchsvollen Ausstellungen, mit unzähligen Veranstaltungen, aber auch mit ihrem Engagement in verschiedenen Gremien der Kunst und Kultur thüringenweit. Ab 1. Oktober tritt nun ihr Amtsnachfolger seinen Dienst in Greiz an: Ulf Häder, bisher Direktor des Jenaer Romantikerhauses und ebenfalls Kunsthistoriker. Die Einarbeitung des neuen Chefs übernimmt die scheidende Direktorin selbst.