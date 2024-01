Gera. Museum für Naturkunde in Gera zeigt ab 12. Januar neue Ausstellung zum naturkundlichen Sammeln.

Im Museum für Naturkunde Gera haben die Mitarbeiter im vergangenen Jahr ordentlich im eigenen Sammlungsbestand gestöbert. Was sich hier in den Magazinen findet, haben einst Geraer Bürger gesammelt, Apotheker, Lehrer, Reisende. Von manchen Objekten sind nicht einmal Daten überliefert, sie müssen erst nach und nach noch zugeordnet werden. Und dennoch eint all diese Objekte, dass man sie für sammlungswürdig hielt - als Trophäen oder zu wissenschaftlichen Studien.