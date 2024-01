Greiz. Unter dem Motto „Ich denke, also spinn‘ ich!“ ruft die bekannte Greizer Satire-Ausstellung Künstler zur Teilnahme auf.

Die Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz hat das Thema ihrer 11. „Triennale der Karikatur im Greizer Satiricum“ bekannt gegeben. Es lautet: „Ich denke, also spinn‘ ich!“ „Angesichts der Fülle an Erklärungs- und Lösungsversuchen für die zunehmend mit Krisen behaftete Existenz der Menschheit haben wir uns Hilfe bei einem Philosophen geholt – René Descartes“, erläutert Museumsdirektor Ulf Häder das Thema. „Allerdings konnten wir sein berühmtes ‚cogito ergo sum‘ (Ich denke, also bin ich) – dem Wesen des Satiricums gemäß – nur mit einer kleinen ironischen Brechung übernehmen.“

Die Greizer Kupferstichsammlung ruft Künstler der Gattungen Karikatur und Cartoon zur Beteiligung an die diesjährigen Triennale auf, „sofern zugehörige Texte in deutscher Sprache ausgeführt sind“. Neben Arbeiten auf Papier werden auch kleinformatige skulpturale Arbeiten und Installationen angenommen. Zugelassen sind bis zu fünf Werke pro Person. Einsendeschluss ist am 8. März.

Die Greizer Triennalen des Sammlungsbereichs Satiricum gehören zu den wichtigsten Karikatur-Ausstellungen im deutschsprachigen Raum. 2024 wird die populäre, alle drei Jahre stattfindende Satire-Schau vom 1. Juni bis 3. November stattfinden.

red/um