Gera. Kurz vor Ende der großen Retrospektive in der Orangerie wird der Kinofilm „Zwischenlandung“ gezeigt.

Am Sonntag endet, nach fast dreimonatiger Laufzeit, in der Orangerie Gera die große Ausstellung „Horst Sakulowski – Retrospektive“ zu Ehren eines großen Menschen und herausragenden Thüringer Malers, Zeichners und Grafikers. Die Kunstsammlung zeigt seit 22. Oktober 2023 eine umfassende Werkschau zu Horst Sakulowski (80), spannt den Bogen vom Beginn seines künstlerischen Schaffens bis in die Gegenwart. Eine Ausstellung, die großes öffentliches Interesse erregte und sehr gut gelaufen ist, wie die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kunstsammlung, Astrid Lindinger, erklärt. Auch die öffentlichen Führungen durch die Ausstellungen seien immer sehr gut besucht gewesen. Letztmalig wird aufgrund der großen Nachfrage am 14. Januar, um 15 Uhr, eine zusätzliche Führung angeboten.