Gotha/Weimar. Eine renommierte US-amerikanische Stiftung ehrt den Kulturmanager für Projekte, die an verfolgte und ermordete jüdische Mitbürger in Gotha erinnern.

Hohe Ehre für Christoph Mauny, den Bildungsreferenten der Weimarer Mal- und Zeichenschule: Er wird Ende Januar in Berlin mit einem renommierten Obermayer Award der US-amerikanischen Obermayer Foundation für sein „herausragendes Engagement zur Bewahrung jüdischer Geschichte und zur Bekämpfung von Vorurteilen in der heutigen Zeit“ ausgezeichnet. Die Feierstunde findet auf Einladung des Berliner Regierenden Bürgermeisters und der Präsidentin des dortigen Abgeordnetenhauses im Roten Rathaus statt und wird per Livestream online übertragen. Außer Mauny werden sechs weitere Preisträger aus Deutschland geehrt, wie eine Sprecherin jetzt mitteilte.

Mauny hat sich, noch in Diensten der Friedenstein-Stiftung, mit geschichtspolitischen Projekten zum jüdischen Leben in Gotha und dem Holocaust verdient gemacht – zum Beispiel mit einer Fassadenprojektion, um an die 1938 durch Nazis zerstörte Gothaer Synagoge zu erinnern. Ein weiteres Projekt, das generationenübergreifend und an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft angesiedelt ist, fragt nach der geeigneten Form eines Denkmals für die verfolgten und ermordeten jüdischen Mitbürger. Vor allem hat Mauny sich um die Aufarbeitung der Geschichte des Konzentrationslagers Ohrdruf Meriten erworben. Gegen diese Projekte hatte es in Gotha auch Widerstände und sogar antisemitische Störungen gegeben. Mauny wechselte inzwischen nach Weimar, setzt das Projekt aber fort.