Jena. Die Uni Jena besitzt mehr als 200 menschliche Überreste aus früheren Kolonien. Nach und nach sollen die Gebeine aus Unrechtskontexten erforscht und möglichst zurückgegeben werden.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewannen Anthropologen Völkermord tatsächlich positive Seiten ab. Beispielsweise zeigte sich der Jenenser Leonhard Schultze-Jena (1872-1955) erfreut, dass er während des Massakers der Deutschen (1904-1908) an den afrikanischen Hereros „frischen Leichen von Eingeborenen Teile entnehmen“ konnte. Sie hätten „das Studium des lebenden Körpers willkommen“ ergänzt, schrieb Schultze-Jena einst. Menschliche Überreste aus den Kolonien gelangten damals auch in deutsche Museums- und Universitätssammlungen. So finden sich auch in drei Sammlungen der Universität Jena sogenannte Human Remains aus kolonialen Kontexten, vor allem Skelette, Knochen und Schädel.