Erfurt/Leipzig. Mayjia Gille erzählt in ihrem Roman „Landgang“ von einem Mutter-Tochter-Duo, das in den 1980er-Jahren von der DDR in den Westen zieht.

Magdalena sitzt 1986 mit ihrer Mutter im Zug von Leipzig nach Frankfurt am Main. Für die Zwölfjährige wird der Grenzübergang in Gerstungen zu einem zweiten Geburtsort. Ihre Vergangenheit in der DDR soll für ihre Zukunft in Westdeutschland keine Rolle mehr spielen. Trotzdem oder gerade deswegen klammert sie sich an ihr Tagebuch – das einzige Beweisstück für ihr bisheriges Leben.

So beginnt „Landgang“, der Debütroman der Leipziger Künstlerin Mayjia Gille. Die Freiberuflerin ist als Dichterin, Musikerin, Schauspielerin, Malerin und Sprecherin tätig. „Lyrik ist mein Hauptgeschäft, aber ich habe auch schon Theaterstücke geschrieben“, so Gille. Nun also ein Roman.

Die Idee für die Geschichte ist der Künstlerin vor zehn Jahren gekommen. „Eigentlich hätte ich den Roman viel eher veröffentlichen können, habe das aber aufgehalten. Das Thema Ost-West ist nicht ganz einfach. Ich möchte mit dem Buch niemandem gefallen und bin nicht davon ausgegangen, dass es jemandem gefällt. Für mich geht es nicht um Unterhaltung“, sagt Gille.

„Landgang“, Mayjia Gille, kul-ja! publishing, 264 Seiten, 25 Euro, ISBN-10: 3949260129, Cover von Mayjia Gille © Peter Petzka

Reale und erdachte Geschehnisse treffen aufeinander

In „Landgang“ habe sie ihre eigene Geschichte, aber auch die von Verwandten, Freunden und Bekannten in eine Autofiktion verwandelt. Die Leserschaft weiß nie, wo erdachtes und reales Leben aufeinandertreffen. „Es geht weniger um Fakten, sondern eher darum, wie ich als Kind war und wie ich verschiedene Geschehnisse emotional erlebt habe“, erklärt die Autorin ihr Vorgehen.

Der Roman beschreibt authentisch, wie Jugendliche in den 1980er- und 1990er-Jahren aufgewachsen sind. Nach Schwierigkeiten in München ziehen Magdalena und ihre Mutter Martha nach Westberlin. Dort entwickelt sich die Tochter zum Punk, hat Probleme in der Schule und muss herausfinden, wie sie sich von ihrer Mutter ablösen kann.

Gille freut sich über die jungen Menschen, die zu ihren Lesungen kommen: „Das ist das Publikum, das ich mir von Herzen erwählt habe. Sie sagen oft, ‚Wir haben die gleichen Gedanken und Probleme, die du gehabt hast‘. Ich finde es interessant, dass das nicht von der Zeit, sondern vom Umfeld, dem Erleben des Menschseins und der Begegnung mit Erwachsenen abhängig ist.“

Die Mutter-Tochter-Beziehung ist teilweise schwierig

Mit der Figur von Mutter Martha erzählt Gille wiederum die Geschichte einer erwachsenen Frau. „Ihre Geschichte stimmt stark mit dem überein, was meine Mutter erlebt hat. Es ist wichtig, zu zeigen, dass jemand, der so eine krasse Vergangenheit hat, in vielen Kinderheimen groß geworden ist und keine Liebe erfahren hat, trotzdem eine so tolle Frau geworden ist“, sagt die Künstlerin über ihre Mutter.

Das Verhältnis zwischen Magdalena und Martha ist nicht immer positiv. Mal sind die beiden wie Freundinnen, die junge Protagonistin tröstet ihre Mutter und gibt ihr Zuspruch. Mal ist das Mädchen frustriert, da es ohne Mitspracherecht den Wünschen der Erwachsenen folgen muss – sei es bei Umzügen oder Schulwechseln. Es fühlt sich heimatlos. „Alles war zerplatzt, als wäre mein Leben eine Seifenblase. Es gab nur Mutters Leben“, heißt es einmal über Magdalenas Empfinden auf dem Weg in den Westen.

Für Martha platzt der Traum vom Glück in Westdeutschland. „Bei allen, die ich für das Buch interviewt habe, bestand die Hoffnung, dass es jetzt besser wird“, so Gille. „In vielen Bereichen wurde es nicht besser, sondern anders. Viele fanden es grottenschlimm. Es sind auch Menschen krachen gegangen.“

Stasi-Akten geben Hinweise auf Probleme in der DDR

Magdalena hat ihre Kindheit in der DDR positiv in Erinnerung. Als sie nach dem Fall der Mauer Zugriff auf die Stasi-Akten ihrer Mutter erhält, stellt sie allerdings fest, wie der Mutter die Karrieremöglichkeiten verbaut wurden. „Ich habe in den Stasi-Akten meiner Mutter Menschen gefunden, die wirklich in unserer nächsten Umgebung waren. Und gerade sie wollten mir gegenüber davon überhaupt nichts wissen“, sagt Gille

Für die Künstlerin sind Vergessen und Verdrängen keine Möglichkeiten: „Es gibt Menschen, die wegen des Buches auf mich zugekommen sind und gesagt haben ‚Du wirst enterbt‘ oder ‚Ich war doch nie so‘. Man möchte oft selbst nicht wahrhaben, was passiert ist. Ich schließe mich da nicht aus. Aber man kann nur vergeben, wenn man nicht vergisst.“

Gille verwebt Identitätsverlust, Entwurzelung, die Entmystifizierung des Westens und die Verfolgungsangst im Osten zu einer Geschichte, in deren Mittelpunkt ein Mädchen mit ambivalenten Gefühlen seinen Weg zum Erwachsenwerden findet. „Ich merke, dass das Buch für die Leute, die zu den Lesungen kommen, wichtig ist, eben weil es biografische, autobiografische Parts und originale Formulierungen von Stasi-Akten enthält“, erklärt die Autorin.

