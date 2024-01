Weimar. Ein Gespräch mit Frank Strobel, dem Spezialisten für Stummfilm-Konzerte, in Weimar

Stummfilm war niemals stumm; allerdings kam bis Ende der 1920er-Jahre die Tonspur direkt aus dem Kinosaal: als Live-Begleitung am Klavier, an einer Kino-Orgel oder sogar durch ein großes sinfonisches Orchester. Heute ist diese Kunst wieder en vogue und Frank Strobel ihr international begehrter Spezialist. Der 57-jährige Dirigent leitet die Europäische FilmPhilharmonie in Berlin. Diesen Freitag arbeitet er als Gast der Staatskapelle Weimar und hat Filmpartituren für Laurel & Hardy, Chaplin und Co. im Gepäck. Wir sprachen mit ihm.