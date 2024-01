Eisenach/Stuttgart. Warum die Figur des Thüringer Gymnasiasten Louis Guillaume am Sonntagabend zwischen die Fronten gerät.

Der Eisenacher Gymnasiast Louis Guillaume spielt die zentrale Rolle im neuen Stuttgarter „Tatort: Zerrissen“. Er war auch schon in der Kika-Serie „Völlig meschugge“ zu erleben oder im Krimi „Das Licht in einem dunklen Haus“ an der Seite von Henry Hübchen. Wir sprachen mit dem 16-jährigen Thüringer vor der „Tatort“-Ausstrahlung am Sonntagabend.